Zera Fila: Governo do Amapá realiza 150 cirurgias no Hospital de Clínicas Alberto Lima em duas semanas

Programa conseguiu atender pacientes que esperavam há anos por procedimentos.

Com a ampliação do programa Zera Fila, o Governo do Amapá já conseguiu realizar 150 cirurgias em duas semanas no Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), em Macapá, atendendo pacientes que esperavam há anos por procedimentos. Foram 76 cirurgias ortopédicas, 17 vasculares e 57 gerais.

A meta do programa é realizar mais de 600 cirurgias por mês, abrangendo 13 especialidades médicas, para reduzir o sofrimento causado por longas esperas e remarcações.

Uma das beneficiadas pelo programa foi a paciente Márcia de Moraes, que aguardava há dois anos por uma cirurgia de hérnia epigástrica. Após o procedimento, ela expressou alívio e gratidão.

“Estou bem, graças a Deus, estou de alta, indo para casa muito feliz. Meu presente de Natal foi essa cirurgia que esperei por tanto tempo. Não vou passar o Natal sentindo dor. Não conseguia nem me alimentar direito. Agora, não sinto mais nada. Agradeço ao governador por tudo isso que está sendo feito por nós”, relatou a paciente.

Márcia de Moraes, que aguardava há dois anos por uma cirurgia de hérnia epigástricaZera Fila

O programa Zera Fila foi ampliado para atender demandas acumuladas em diversas especialidades, incluindo ortopedia, traumatologia, cirurgia vascular, neurocirurgia, cirurgia geral, urologia, otorrinolaringologia, oncologia, cirurgia torácica, plástica, endoscópica, bucomaxilofacial e emergencial.

Atualmente a iniciativa é executada com gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos). O programa segue como referência em gestão pública na saúde, promovendo resultados concretos e transformando a vida de milhares de amapaenses.

Agência de Notícias do Amapá

