Representatividade feminina: Amapá lidera Região Norte com 41% de mulheres em cargos públicos no Governo do Estado

Pesquisa foi divulgada com dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024. Atualmente, das 66 pastas que compõem a estrutura da gestão estadual, 19 são lideradas por mulheres.

Representatividade feminina: A mapá lidera Região Norte com 41% de mulheres em cargos públicos no Governo do Estado

Pesquisa foi divulgada com dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024. Atualmente, das 66 pastas que compõem a estrutura da gestão estadual, 19 são lideradas por mulheres.

Amapá apresenta uma das maiores participações femininas em cargos públicos estaduais do Brasil

Uma pesquisa inédita divulgada pelos Institutos Aleias, Alziras, Foz e Travessia Políticas Públicas revelou na quinta-feira, 2, com dados coletados entre dezembro de 2023 e março de 2024, que o Amapá apresenta uma das maiores participações femininas em cargos públicos estaduais do Brasil e o maior percentual da Região Norte, com 41% do total.

O estudo também apontou que as mulheres à frente dessas pastas possuem alta qualificação e sólida experiência no setor público. Elas estão distribuídas em áreas estratégicas como políticas sociais, economia, infraestrutura e administração central, refletindo a diversidade e a complexidade de suas atuações. Atualmente, das 66 pastas que compõem a estrutura da gestão estadual, 19 são lideradas por mulheres.

CONFIRA A PESQUISA

A secretária de Estado da Comunicação, Ana Girlene, destacou o compromisso do Governo do Amapá em promover a igualdade de gênero e a valorização feminina nos espaços de decisão. Para ela, a forte presença de mulheres na gestão pública reflete a busca por uma administração mais inclusiva e eficaz, com foco na sensibilidade e na pluralidade das políticas públicas.

“Tenho imenso orgulho de integrar um Governo que valoriza a presença feminina em postos de poder, reconhecendo a mulher como peça central na formulação de políticas públicas mais sensíveis e eficazes. A mulher no comando traz riqueza e força para a gestão”, afirmou Ana.

Entre as líderes também está Syntia Lamarão, secretária de Estado do Turismo, que falou sobre os desafios enfrentados pelas mulheres para alcançar e se manter em posições de poder. Ela também destacou a importância de ter mais mulheres em cargos públicos para promov er uma gestão mais diversa e eficiente.

“Ainda enfrentamos muitos obstáculos, como o preconceito e a desvalorização da nossa capacidade, mesmo quando somos altamente qualificadas. É uma luta diária para provar que merecemos estar onde estamos. A presença feminina não é só uma questão de representatividade, mas de resultado. Mulheres trazem perspectivas diferentes e enriquecedoras, fundamentais para a construção de políticas públicas mais completas e humanas”, destacou a secretária de Turismo.

Confira as secretárias e diretoras do Estado:

Adriana Stephanie Amoras Ramos: Secretária de Políticas para Mulheres

Ana Girlene Dias de Oliveira: secretária de Estado da Comunicação

Ane Marques: secretária de Estado de Assuntos da Transposição

Cibely Francely Costa Peixoto: secretária de Estado do Desporto e Lazer

Cinthya Noemia Mendes Gomes: secretária de Estado da Administração

Clícia Vieira Di Miceli: secretária de Estado da Cultura

Creuzete Almeida: diretora-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amapá

Gisela Cezimbra: diretora-presidente da Fundação de Saúde Amapaense

Josilana Santos: diretora-presidente da Fundação Marabaixo

Julia Sousa Conde: diretora-presidente da Escola de Administração Pública

Kátia Paulino: reitora da Universidade Estadual do Amapá

Laudenice Monteiro: secretária do Bem-Estar Animal

Lilian Monteiro: Diretora-presidente da Rádio Difusora

Mônica Dias: secretária de Estado da Habitação

Nair Mota Dias: secretária de Estado da Saúde

Renata Apóstolo: diretora-geral do Super Fácil

Sandra Casimiro: secretária de Estado da Educação

Sônia Jeanjacque: secretária de Políticas para os Povos Indígenas

Taísa Mendonça: secretária de Estado do Meio Ambiente

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...