Serasa lança Calculadora de IPVA e Guia para facilitar pagamento em 2025

Guia esclarece as principais dúvidas, como calendário de vencimento, percentuais de descontos e qual a melhor forma de efetuar o pagamento.

Para facilitar o planejamento e a organização financeira dos motoristas neste início de ano, a Serasa preparou uma calculadora de custos de IPVA, imposto obrigatório cobrado anualmente aos proprietários de veículos do país. No Amapá, o pagamento do IPVA pode ser pago em cota única até o dia 17 março.

A ferramenta, disponível gratuitamente no site da Serasa (www.serasa.com.br ), permite que os consumidores se programem com os valores a pagar com base no modelo do seu veículo, no ano de fabricação e na alíquota de cada Estado. “Ainda que seja uma despesa recorrente da época, janeiro chega acompanhado de diversas outras contas que podem complicar o planejamento financeiro. Dessa forma, o cálculo funciona como uma estimativa para organizar e mensurar todos os gastos”, afirma Ana Carolina Ribeiro, coordenadora da empresa.

Ao mesmo tempo em que facilita a simulação de valores, a Serasa também atualiza seu Guia Especial do IPVA com os dados de 2025. O documento digital, acessível gratuitamente pelo site da empresa, traz as principais dúvidas sobre o imposto, como as datas de vencimento por Estado, os percentuais de desconto para pagamento à vista (cota única), como consultar e pagar o IPVA e benefícios no formato de pagamento, à vista ou parcelado.

No material, especialistas em educação financeira da empresa compartilham orientações para organizar os gastos do início do ano e evitar que o imposto comprometa as finanças pessoais ou gere multas para motoristas esquecidos ou inadimplentes. “Entre as dicas, sempre reforçamos a importância de estabelecer um acompanhamento constante do orçamento, já prevendo esses tipos de despesas fixas e sazonais. Fazendo esse controle, é possível ter ainda mais tranquilidade no começo do próximo ano”, orienta Ana.

Para conferir o conteúdo completo, acesse: Guia do IPVA da Serasa.

Como parcelar o IPVA?

Por meio de uma parceria com a Zapay, startup especializada no pagamento e parcelamento de débitos veiculares, a Serasa tem tornado o processo de consulta e pagamento ainda mais simples. Agora, os motoristas podem verificar gratuitamente pendências automotivas, como multas, IPVA, licenciamento e taxas junto a todos os Detrans do país, tudo pelo celular.

Pelo aplicativo, disponível para download no Google Play ou App Store, a funcionalidade Minhas Contas permite:

Parcelamentos em até 12x: débitos veiculares podem ser pagos via Pix ou divididos no cartão de crédito em até 12x;

Alertas personalizados: notificações ajudam motoristas a não perder prazos de vencimento, evitando multas e problemas no licenciamento.

