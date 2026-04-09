Governador Clécio reúne-se com prefeito suíço e projeta novas parcerias internacionais para o Amapá

Encontro com o prefeito de Sion, Philippe Varone, no Palácio do Setentrião, em Macapá, abre oportunidades de cooperação nas áreas de sustentabilidade e inovação com o país europeu.

Por Winicius Tavares

O governador do Amapá, Clécio Luís, reuniu-se com o prefeito de Sion, Philippe Varone, para estabelecer conexões estratégicas com a cidade suíça, reconhecida internacionalmente por suas políticas inovadoras em sustentabilidade, energias renováveis e gestão de recursos naturais. O encontro, realizado no Palácio do Setentrião, em Macapá, abriu caminho para potenciais parcerias internacionais nessas áreas.

“O Amapá reúne vantagens comparativas importantes em relação a outros lugares do planeta para negociar e gerar resultados. A organização, o fato de sermos altamente preservados e de possuirmos uma biodiversidade incrível também geram muitas oportunidades de negócios, especialmente sustentáveis. Lá, eles também produzem muito chocolate, e aqui estamos em uma fase de ascensão da produção a partir do cacau nativo que temos no Amapá”, afirmou Clécio Luís.

Durante o encontro, Varone destacou o potencial do Amapá para ampliar a cooperação internacional, especialmente em áreas ligadas ao desenvolvimento sustentável. Com experiência consolidada na administração pública suíça, o gestor reforçou o interesse em fortalecer o diálogo institucional e avançar em parcerias voltadas a soluções inovadoras e ao uso sustentável dos recursos naturais.

“Fico muito feliz em ver as diversas oportunidades que o estado possui, especialmente em negócios sustentáveis. Na Europa, temos uma boa percepção do Amapá, sabemos que possui vastas florestas e uma visão voltada ao desenvolvimento sustentável, o que é importante para nós, tanto do ponto de vista do turismo quanto para as indústrias”, afirmou.

Houve ainda a troca de presentes simbólicos entre as autoridades. O prefeito de Sion, Philippe Varone, entregou um vinho de sua própria produção, enquanto o governador Clécio Luís retribuiu com um produto regional do Amapá, reforçando o intercâmbio cultural e institucional entre os territórios.

Relação em fortalecimento com a Suíça

Como desdobramento da agenda internacional mantida pelo Governo do Amapá, o estado já vinha estreitando relações com a Suíça desde 2025, no contexto preparatório para a COP 30. Na ocasião, o governador Clécio Luís recebeu, no Palácio do Setentrião, o embaixador suíço no Brasil, Pietro Lazzeri, e sua comitiva, em uma agenda voltada à construção de conexões estratégicas com a Amazônia brasileira.

As agendas evidenciam a continuidade do diálogo institucional com o país europeu e o Amapá como território de interesse para cooperação internacional, especialmente em áreas como desenvolvimento sustentável, inovação e parcerias econômicas, consolidando uma relação que vem sendo progressivamente ampliada.

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...