Cinco estudantes representam o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica no Vietnã

Cinco estudantes brasileiros foram selecionados para representar o Brasil na 19ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), considerada uma das mais prestigiadas competições estudantis de astronomia e astrofísica do mundo. A edição de 2026 será realizada entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, em Hanói, capital do Vietnã, reunindo jovens talentos de dezenas de países em uma intensa programação de provas e atividades científicas.

A equipe brasileira será composta por Eyke Cardoso de Souza Torres, Jailson Henrique Godeiro Neto, Arthur Alencar Spuri, Biatriz Soares Silva e Isaac Victor de Araújo Santos. Os estudantes conquistaram a vaga após se destacarem em um rigoroso processo seletivo promovido pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Como participar

Para disputar uma vaga nas olimpíadas internacionais e latino-americanas, os estudantes do ensino médio precisam obter nota igual ou superior a 7 na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) do ano anterior. Já os alunos do 9º ano do ensino fundamental devem alcançar nota igual ou superior a 9.

Após essa etapa, os classificados participam de três provas on-line com níveis progressivamente mais avançados. Em seguida, 45 estudantes são selecionados para treinamentos intensivos e avaliações presenciais.

Ao final do processo, são definidos os cinco jovens que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), os cinco classificados para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), além de cinco suplentes.

Sobre a IOAA

Reconhecida internacionalmente por seu elevado nível de exigência acadêmica, a IOAA reúne equipes compostas por até cinco estudantes e dois líderes de cada país participante. Durante a competição, os jovens enfrentam provas teóricas, desafios observacionais e testes de análise de dados astronômicos, que exigem raciocínio científico, interpretação de fenômenos celestes e domínio de conceitos avançados de astronomia e astrofísica.

Além das provas, a olimpíada promove a integração entre estudantes de diferentes culturas e nacionalidades. O evento estimula o intercâmbio de conhecimentos, a cooperação científica internacional e o fortalecimento do interesse dos jovens pelas ciências espaciais, contribuindo para a formação de futuros pesquisadores e profissionais das áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Organização da OBA

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, Vitor Lippi, Ismael Alexandrino, Senador astronauta Marcos Pontes, Centro Universitário Facens, BTG Pactual, Bizu Space e Força Aérea Brasileira.

A OBA ainda tem como embaixadores os canais Manual do Mundo e AstroBioFísica.

Curtir isso: Curtir Carregando...