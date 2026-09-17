Hemoap passa a oferecer exame de agregação plaquetária no Amapá

Procedimento auxilia na investigação de distúrbios das plaquetas e deixa de depender de encaminhamento para outros estados

O Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) começa a oferecer, a partir desta sexta-feira (18), o exame de agregação plaquetária para pacientes atendidos pela rede pública estadual. O procedimento era realizado fora do estado por meio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O exame é utilizado na investigação de alterações relacionadas ao funcionamento das plaquetas, componentes do sangue que participam do processo de coagulação. A avaliação pode contribuir para esclarecer casos de pacientes que apresentam episódios de sangramento sem causa definida e auxiliar na investigação de coagulopatias.

Atualmente, 176 pacientes com algum tipo de coagulopatia estão cadastrados no Hemoap.

Como será o atendimento

Com a oferta do exame no próprio estado, os pacientes deverão ser encaminhados ao Hemoap para avaliação médica. O atendimento será realizado por um hematologista, que dará continuidade à investigação e poderá solicitar o exame conforme a necessidade identificada durante a avaliação.

O especialista também ficará responsável pelo acompanhamento do paciente ao longo do tratamento.

Uma das particularidades do procedimento é o curto intervalo disponível entre a coleta e a análise da amostra. Segundo as informações divulgadas pelo Hemoap, o material precisa ser analisado em até duas horas.

Exame passa a ser realizado no próprio estado

A realização do procedimento no Amapá elimina a necessidade de transporte da amostra para outras unidades da federação. A mudança busca reduzir fatores que possam interferir na conservação do material durante o deslocamento e comprometer a análise.

Com o exame disponível no Hemoap, a investigação dos distúrbios relacionados à função das plaquetas passa a contar com atendimento dentro da própria rede pública estadual.

O serviço começa a funcionar nesta sexta-feira (18), no Hemoap, localizado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, nº 1093, esquina com a Rua Jovino Dino, em Macapá.

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