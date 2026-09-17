Estudantes de escolas públicas de Mazagão recebem o projeto Quebramar na Escola

Ação do Festival Quebramar amplia circulação pelo Amapá e leva música, literatura, comunicação e outras linguagens culturais a estudantes da rede pública

Depois de passar por Macapá e Santana, o projeto Quebramar na Escola chegou a Mazagão no dia 15 de setembro, dando continuidade à circulação da iniciativa por diferentes municípios do Amapá. As atividades foram realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Pedro Correia de Souza e na Escola Estadual Fagundes Varela, no distrito do Carvão, levando aos estudantes oficinas, contação de histórias e música. A ação integra a fase Preamar, primeira etapa da 8ª edição do Festival Quebramar, que conta com patrocínio master da Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, viabilizado pela Lei Rouanet.

A passagem por Santana e, agora, por Mazagão reforça a proposta de fazer a cultura circular para além da capital, aproximando crianças e adolescentes de diferentes municípios de artistas, produtores e linguagens culturais. Nesta edição, o Quebramar na Escola percorre instituições da rede pública de Macapá, Santana, Mazagão e Oiapoque, estimulando os estudantes a reconhecerem suas histórias, seus saberes e seus territórios como espaços de criação e expressão.

Em Mazagão, a programação começou na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Pedro Correia de Souza, onde os estudantes participaram de Contação de Histórias e Show Musical com Laura do Marabaixo. Escritora e marabaixeira, Laura utilizou a narrativa, a música e elementos da cultura afro-amapaense para aproximar os alunos das tradições e histórias do Amapá.

Já na Escola Estadual Fagundes Varela, localizada no distrito do Carvão, os estudantes participaram das oficinas de Midiativismo, com Bell Brandão e Gabriel Guimarães; Livro Artesanal e Roda de Conversa, com Pat Andrade; além do show musical da banda Luxuosos Corações.

A estudante Joly Yuto, da Escola Estadual Fagundes Varela, destacou a importância de receber uma atividade cultural diferenciada dentro da escola e de poder conhecer melhor as manifestações presentes no próprio território.

“Achei a oficina muito importante, considerando que aqui na minha escola não vem muito esse tipo específico de atividade, que estimula a arte e a cultura do nosso lugar. Vivemos num espaço rico culturalmente e, muitas vezes, não temos ciência disso”, ressaltou a estudante.

Para o diretor da Escola Estadual Fagundes Varela, Elias Lopes dos Santos, receber o projeto proporcionou um momento especial para toda a comunidade escolar.

“É uma satisfação receber o projeto aqui na nossa escola. Por meio do comprometimento da nossa equipe, dos professores e dos coordenadores, conseguimos tornar esse momento tão especial para nós e para nossos alunos. É muito importante proporcionar experiências como essa, que aproximam os estudantes da arte, da cultura e de novas formas de conhecimento”, ressaltou.

Cultura que circula pelo território

A chegada do Quebramar na Escola a Mazagão, depois da passagem por Santana, integra uma estratégia de circulação que busca aproximar a programação do festival de diferentes realidades do estado. Ao ocupar as escolas, o projeto cria espaços de encontro entre artistas e estudantes e amplia o acesso a experiências que relacionam cultura, educação e comunicação.

Para Aldine Moura, produtora executiva do Festival Quebramar, a circulação pelos municípios é fundamental para que a proposta do projeto dialogue com a diversidade cultural do Amapá.

“O Amapá tem uma produção cultural muito diversa, que não está concentrada apenas na capital. Cada município e cada comunidade têm suas histórias, seus artistas e seus saberes. Circular com o Quebramar na Escola é uma maneira de chegar mais perto desses territórios e, principalmente, de proporcionar aos estudantes o contato com diferentes linguagens e possibilidades de expressão”, enfatizou a produtora executiva do Festival.

A proposta do Quebramar na Escola é estimular crianças e adolescentes a experimentarem diferentes linguagens e perceberem que também podem ser produtores de conteúdo e protagonistas de suas próprias narrativas. Por meio da literatura, da música, da comunicação e da produção artesanal, os estudantes entram em contato com novas possibilidades de expressão e passam a olhar para o próprio território como fonte de histórias.

Em sua 8ª edição, o Festival Quebramar retorna com o tema “Integrando as Guianas”, reunindo uma programação voltada à música autoral e independente, ao intercâmbio cultural e à circulação de artistas e profissionais da cadeia da cultura.

Após as atividades em Macapá, Santana e Mazagão, o Quebramar na Escola seguirá para Oiapoque, no dia 23 de setembro, ampliando ainda mais a circulação do projeto pelo território amapaense.

Próximas ações do Quebramar na Escola

Oiapoque — 23 de setembro

Escola Municipal Márcia do Socorro

Manhã, das 8h às 10h

Programação: Contação de Histórias e Show Musical com Anthony Barbosa.

Escola Indígena Estadual Jorge Iaparrá

Tarde, das 14h às 16h

Programação: Midiativismo com Bell Brandão; Livro Artesanal e Roda de Conversa com Pat Andrade; Show Musical com “Dois”.

Ficha técnica

Patrocínio master: Petrobras, via Lei Rouanet, com aprovação do Ministério da Cultura

Produção geral: Baluarte Cultural

Coordenação de produção: Heluana Quintas

Direção de produção: Artur Mendes

Produção executiva: Aldine Moura

Coordenação de comunicação: Mary Paes

Assistente de produção: Karen Sidonio

Assessoria administrativa: Bianca Barbosa, Priscila França e Ravena Sena

Design: João Paulo Calado

Assistente de design: Prity Araújo

Identidade visual: Yermollay Caripoune

Gestão de redes: Pablo Martel

Apresentação de conteúdos: Brenda Adnerb

Texto: Mary Paes

Fotos: Geórgia Salvador, Aline Rabelo e Júlio Pinheiro

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