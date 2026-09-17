Inscrições abertas para monitores da 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Estudantes, docentes e integrantes da comunidade acadêmica podem se candidatar até 8 de outubro para atuar no evento, em Macapá

Estão abertas as inscrições para interessados em atuar como monitores na 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). A seleção é voltada a estudantes, docentes e demais integrantes da comunidade acadêmica que desejam colaborar com a organização e a realização do evento.

A SNCT será realizada de 27 a 29 de outubro de 2026, nas dependências do Senai Amapá, em Macapá. As inscrições para monitoria começaram nesta quarta-feira (16) e seguem até 8 de outubro.

Como participar

Os interessados devem preencher um formulário disponível pela internet. A inscrição pode ser feita por meio do formulário disponibilizado pela organização.

Formulário de inscrição para monitoria da 23ª SNCT

Durante a programação, os monitores deverão auxiliar no desenvolvimento das atividades, além de atuar na recepção e orientação dos participantes.

A participação também poderá proporcionar aos integrantes uma experiência de envolvimento com atividades acadêmicas e de aproximação com ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovação desenvolvidas no estado.

Atividade pode contar como carga horária

A atuação como monitor poderá ser contabilizada como carga horária de atividade complementar do curso de graduação, conforme os critérios e procedimentos adotados pela instituição de ensino de cada participante.

A possibilidade de aproveitamento da carga horária, portanto, depende das regras estabelecidas pela instituição à qual o estudante está vinculado.

Ciência Delas é tema da edição de 2026

A 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá como tema “Ciência Delas”, com foco na visibilidade do protagonismo feminino e na valorização do trabalho desenvolvido por mulheres.

A programação também propõe discussões sobre a participação de mulheres e meninas nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, além de questões relacionadas à equidade de gênero e à diversidade nos ambientes acadêmicos e científicos.

O evento acontece de 27 a 29 de outubro, no Senai Amapá, em Macapá.

Foto: Ruan Alves/GEA

Com informações da Secom/GEA

Curtir isso: Curtir Carregando...