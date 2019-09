Festival Floresta Sonora realiza segunda edição com parcerias inéditas nesta sexta-feira (20), em Belém

Realizado pelo Estúdio Casarão Floresta Sonora, evento ocorrerá a partir das 20h com mais de 10 atrações, dentre eles Getúlio Abelha, do Ceará

A segunda edição do Festival Floresta Sonora traz atrações e parcerias inéditas nesta sexta-feira (20), no Açaí Biruta, em Belém: Getúlio Abelha e Leona, Juliana Sinimbú e Raidol, Bando Mastodontes e Elói Iglesias, Dois na Janela e Um Sebastião, Guitarrada das Mana e Elô, Djs Bambata Brothers e Nic Dias, e Dj Lux. Além de música, o evento terá também a perfomance “Amazônia em Chamas”, com Sarita Themonia; Flash Tattoo; e exposição de artistas da galeria Azimute. O Festival é uma realização do Casarão Floresta Sonora, com apoio Rede Cultura de Comunicação, Treme Filmes e Produções, Ôvibe Hostel e Arts, Quero Pizza Mais, Queiroz Hortifruti e Eco Sushi Lounge.

O evento é uma continuidade do trabalho desenvolvido pelo Estúdio Casarão Floresta Sonora, gerenciado pelos músicos Léo Chermont e Dan Bordallo, que incentiva e estimula a produção de música autoral paraense. “Estamos muito felizes em poder realizar este evento, pois para nós significa levar esses artistas que trabalham conosco também para os palcos, o que acabou se transformando em uma grande celebração”, diz Léo Chermont.

Dan Bordallo explica que o Casarão deixou de ser apenas um estúdio para ser também ponto de encontro e troca de experiências entre artistas. E foi a partir dessa vivência cultural que surgiu o desejo de realizar o festival, que teve a sua primeira edição realizada em novembro de 2018. “A ideia é reunir artistas que já gravaram no estúdio e fazer uma conexão desses artistas com o palco, junto também com outros artistas paraenses”, diz.

Como atração de outro estado, o destaque é Getúlio Abelha, do Ceará. Ele já havia feito uma parceria com Bordallo e agora formalizam uma parceria para a gravação do disco do artista cearense. No Festival Floresta Sonora, Getúlio estará acompanhado por Leona, artista conhecida por interpretar a personagem “Leona Vingativa” e que hoje realiza trabalhos de vídeo e música em Belém.

ATRAÇÕES

GETÚLIO ABELHA + LEONA

GETÚLIO ABELHA – Dos bares e inferninhos da cena alternativa de Fortaleza, no Ceará, Getúlio Abelha, natural de Teresina, no Piauí, furou a bolha da cena musical local em 2017 e vem avançando por todo o país como um rastro de fogo – colorido – que carrega em si todas as cores do arco- íris musical brasileiro.

LEONA – Leona é uma artista transexual de Belém do Pará, engajada em causas ambientais. Seus principais vídeos retratam sua relação com os problemas de uma cidade urbanizada, como o lixo, alagamento e insegurança.

MASTODONTES + ELOI IGLESIAS

MASTODONTES – Com três anos em atividade, o Bando demonstra que não há obstáculos que o afeto não possa dobrar. Quando o assunto é batuque, eles não medem esforços, injetando muito material humano e figurinos diferenciados.

ELOI – Iniciou sua carreira na década de 70 em meio ao movimento cultural da época e lançou seu primeiro vinil na década de 80, consagrando-se com o seu grande sucesso, a música “Pecados de Adão”. Também é o criador da “Festa das Filhas da Chiquita” realizada anualmente no Círio de Nazaré.

JULIANA SINIMBÚ + RAIDOL

JULIANA SINIMBÚ – A mistura entre música brasileira, latina e pop é a marca da cantora e compositora Juliana Sinimbú. Apaixonada por música desde cedo, a cantora possui uma discografia versátil.

RAIDOL – Avó cantora de rádio, pai violonista, cantor e compositor, e mãe dançarina, a música sempre esteve presente no cotidiano de Raidol. Através das suas letras busca passar mensagens de representatividade e luta.

DOIS NA JANELA + UM SEBASTIÃO

DOIS NA JANELA – criada no ano de 2013 em Abaetetuba (PA), a banda mistura ritmos, experimentando sons e coletando estilos de norte ao sul do país.

UM SEBASTIÃO – Canta sua verdade e cativa o público com experiência e referências musicais diversas. A sonoridade do seu trabalho atual canta a verdade de Um Sebastião de forma transparente, com sons e letras intimistas e uma mistura de Dream Pop, Folk Rock e Ritmos Brasileiros.

GUITARRADA DAS MANAS + ELÔ

GDM – Experimentalismo instrumental aliado a sonoridade regional e mundial, esta é a proposta do duo paraense Guitarrada das Manas. Formado pelas multi instrumentistas Beatriz Santos (Beá), e Renata Beckmann.

ELÔ – Cantora e compositora natural de Bragança, descobriu que tinha potencial para a música na infância performando e cantando “Banda Calypso” na frente do espelho.

DJ’S BAMBATA BROTHERS + NIC DIAS

BAMBATA BROTHERS – A ideia é juntar soul, funk 70 nacional e gringo, 2pac Vs Notorious Big, RACIONAIS MC’S e a velha e nova escola do rap nacional, trap, boombap, technics, Huey Newton e Betty Davis em um só rolê.

NIC DIAS – Sua carreira no RAP nasceu do sentimento de compor sobre ser mulher negra em uma sociedade racista e sexista, além da denúncia das inúmeras violências sofridas pela comunidade negra no geral.

DJ LUX

Lux começou a discotecar no ano de 2009, em festas que produzia com os amigos, em Belém e, desde então, segue pesquisando e fazendo sets que vão da música brasileira até disco, rock, indie.

SARITA THEMONIA

Bicha artivista, professor e ator, Gabriel Luz é corpa periférica que vive nas artes cínicas em performance de corpa montada conhecida como Sarita Themonia! Nascida de entulhos, lixões e aglomeração dos invisíveis, a existência desqualificada que atormenta, lixo invisibilizado no corpo é exaltado, incomodando os acomodados… cigana rodada, nômade, fortalecida nas ruínas do heterociscapitalismo, é themonia corrosiva, de corpa transformada, arma infecciosa de tesões apocalípticos que vem da vala, das encruzas do gueto e da fuleiragem, é themonia exorcista exalando viadagem!!

GALERIA AZIMUTE

A amostra une 6 artistas que representam a linguagem que a galeria busca evidenciar na cidade ao longo desses 2 anos e meio de existência. Artistas convidados: Tainá Maneschy, Layse Pimentel, Layse Almada, Francisco Sidou, Murilo Gama e Igor Oliveira.

FLASH TATTOO COM LAYSE ALMADA E LARISSA COSTA

LAYSE ALMADA – Seus desenhos abordam o autoconhecimento da mulher, suas transformações e seus ciclos, através do corpo e do olhar sobre a nudez.

LARISSA COSTA – Se destacou nos trabalhos de pontilhismo, mas tem como estilo preferido o fineline e mais recentemente vem se aprofundando em uma fusão de sketchwork e ilustração botânica.

ServiçoII Festival Floresta SonoraData: sexta-feira, 20 de setembro de 2019Local: Açaí Biruta (Rua Siqueira Mendes, 324-454 – Cidade Velha)Hora: 20hIngressos: Chilli Beans (Boulevard Shopping) e www.ingresse.com/florestasonora. R$25,00 até 23h – R$30,00 depois

