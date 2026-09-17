Rota Curiaú une cultura, sabores e tradição em experiência turística

Teste-piloto reuniu agências e receptivos de Macapá em uma imersão pelas potencialidades do território

Neto Vinhas

Entre tambores, sabores e histórias, o Quilombo do Curiaú abriu as portas para um novo momento do turismo amapaense. O território recebeu o teste-piloto da RotaCuriaú, iniciativa estruturada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) em parceria com a comunidade. A experiência reuniu sete agências e receptivos de Macapá, que percorreram seis empreendimentos para conhecer e avaliar as atividadesque poderão integrar o portfólio turístico do estado. A programação ocorreu na última segunda-feira (14), das 12h às 20h.

A superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, explica que as experiências já existentes no território passaram por um processo de estruturação ao longo dosúltimos meses, com apoio de consultorias especializadas.

“A ancestralidade é o nosso patrimônio. O turismo é uma forma de valorizá-la, e o desenvolvimento acontece quando essa riqueza também gera oportunidades para quemvive no território. Esses produtos, como a pesca esportiva e outras atividades que já existem no território, foram trabalhados durante meses com o apoio de consultorias para que pudessem ser estruturados e transformados, de fato, em produtos turísticos”, destacouAlcilene Cavalcante.

Roteiro

O roteiro incluiu apresentações de batuque, momentos de experimentação da gastronomia ancestral e visitas a empreendimentos locais. São diversos produtos reunidosdentro de um mesmo território e a proposta é justamente estruturar essa diversidade para oferecer a Rota Curiaú aos turistas locais, nacionais e internacionais. “Estamos testando um produto turístico. Queremos saber se essa experiência está pronta para sercomercializada, se o tempo está adequado, se a sequência funciona, se a estrutura atende e o que precisa ser ajustado. As agências vivenciaram a rota como futuros parceiros comerciais e puderam nos ajudar a analisar cada etapa”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Experiência

Ao longo da programação, os participantes tiveram contato com banho de cheiro preparado com ervas medicinais, contação de histórias, poesia, explicações sobrebatuque e marabaixo, artesanato, moda afro, trancistas e gastronomia quilombola. A programação também incluiu uma experiência relacionada ao legado de Tia Chiquinha, referência da cultura do marabaixo e batuque, importantes manifestações culturais do Amapá,oficina de instrumentos do marabaixo com o Mestre Bolão, passeio de barco e canoa no Retiro do Valério, atividades de pesca esportiva e encerramento cultural e gastronômico no Bar do Dico.

Identidade

A identidade do território também está presente na marca que representa a rota. Criada pelo artista plástico Rosinaldo Silva, a logomarca reúne símbolos relacionadosà religiosidade, à cultura e à natureza do Curiaú. “Os elementos que a compõem vêm da nossa religião e da nossa cultura. A religiosidade é representada pelo esplendor de São Joaquim; o tambor representa o batuque; e a ave representa a natureza, a flora e afauna. São esses elementos que compõem a rota e demonstram a nossa identidade para o mundo inteiro”, explicou Rosinaldo Silva.

Potencialidades

A consultora de turismo, Adriana Girão, acompanhou a atividade e mencionou que o próximo passo é aproximar as experiências do público consumidor. “É um momentode vivência, em que estamos visitando os seis empreendimentos que fazem parte da rota e conhecendo toda a ancestralidade e a história dessa comunidade, que é riquíssima. A proposta é que essas experiências possam chegar ao mercado, levando ao público o afroturismoe o turismo de base comunitária”, ressaltou Adriana Girão.

A partir das avaliações realizadas durante o teste-piloto, o Sebrae no Amapá dará continuidade aos ajustes necessários para preparar a Rota Curiaú para a comercialização.A iniciativa busca transformar a riqueza cultural, ambiental e gastronômica do território em uma experiência turística capaz de gerar novas oportunidades para empreendedores e para a comunidade.

Entre os empreendimentos visitados esteve o Bar e Restaurante do Dico. Para a proprietária Marcione Leite, receber o grupo representou uma oportunidade de apresentar,na prática, aspectos que fazem parte da vida da comunidade. “É algo muito grandioso e uma alegria ter a oportunidade de mostrar ao mundo e ao estado a nossa história, cultura, religiosidade e a nossa culinária autêntica”, finalizou Marcione.

Realização

O Projeto Turismo no Meio do Mundo é uma iniciativa do Sebrae, coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS), VâniaChermont e pela gestora estadual de Turismo, Rejane Reis.

Serviço:

Unidade de Marketing e Comunicação

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