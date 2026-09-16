Roda de samba no Amapá homenageará Júlia Medeiros

Primeiro encontro de mulheres na roda de samba será realizado em 26 de setembro, em Macapá, e terá a artista como uma das homenageadas da programação.

A música amapaense terá um encontro marcado com a memória e o legado de Júlia Medeiros no dia 26 de setembro, em Macapá. O 1º Encontro de Mulheres na Roda de Samba de Macapá será realizado das 16h às 22h, na Quadra da Escola de Samba Maracatu da Favela, e terá a cantora como uma das homenageadas.

A programação ganha um significado especial após a morte de Júlia Medeiros, ocorrida em 11 de setembro, em Macapá. A cantora enfrentava um câncer em estágio terminal e, nos últimos dias, recebia cuidados paliativos. A informação sobre a morte foi confirmada por familiares.

Homenagem

A homenagem, destaca em Macapá Júlia Medeiros, e nacionalmente Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra, tem como proposta reunir mulheres ligadas ao samba para uma programação marcada pela música, ancestralidade, resistência e participação feminina.

A o encontro de Macapá é um marco de integração ao Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba que já caminha para o 9⁰ , marcado para o mesmo dia em diferentes cidade. Em 2026, o movimento reúne iniciativas em cerca de 30 cidades do Brasil e do exterior.

Uma despedida marcada pelo samba

A morte da cantora mobilizou artistas, amigos e pessoas ligadas à cena cultural de Macapá. Nos dias que antecederam seu falecimento, uma rede de solidariedade havia sido organizada para auxiliar nos custos dos cuidados paliativos, diante do avanço da doença.

A cantora teve participações importantes em programações ligadas ao samba em Macapá. Em 2019, por exemplo, Júlia Medeiros foi uma das atrações do projeto Estação Samba, realizado no Mercado Central da capital. Em 2026 foi homenageada pelo projeto Julho das Pletas.

Sobre Júlia Medeiros

Foto: Arquivo pessoal/Reprodução Facebook

Júlia era natural da cidade de Ourém, no Pará e chegou a lançar o CD “Realidade”, com uma trajetória de quase 40 anos na música amapaense, com apresentações em bares, eventos, carnavais, festivais e espaços culturais de Macapá. Ao longo da carreira, também dividiu palcos com outros nomes da música do estado. Ela deixou esposo, filhos e neto.

Serviço

1º Encontro de Mulheres na Roda de Samba de Macapá e 9⁰ Encontro Nacional e internacional de mulheres na roda de samba

Data: 26 de setembro

Horário: das 17h às 22h

Local: Quadra da Escola de Samba Maracatu da Favela, em Macapá

Homenagens: Júlia Medeiros, Zezé Motta e Jovelina Pérola Negra

Artistas já confirmados: Pagodelas, Helô Melem, Maju Vilhena, Silmara Lobato, Maria Eli, Andreia Lopes, DJ Black, Val Milhomem, Fineias Nelluty, Ton Rodrigues. Microfone Aberto.

Crédito da imagem: Divulgação/organização do evento.

Mais informações no instagram do evento @mulheresnarodadesambamacapa

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