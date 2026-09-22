Amapá terá R$ 7,4 milhões para popularização da ciência

Proposta da Fapeap foi selecionada preliminarmente em programa nacional e prevê ações de ciência, tecnologia e inovação no estado

O Amapá foi selecionado no resultado preliminar do Programa de Apoio à Popularização da Ciência nas Unidades da Federação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A proposta apresentada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (Fapeap) prevê investimento total de R$ 7,47 milhões em ações voltadas à aproximação da ciência com a população.

Do valor previsto, R$ 7.295.350,90 correspondem a recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), enquanto R$ 180.132,12 serão destinados como contrapartida do Governo do Amapá.

A proposta tem a Fapeap como instituição responsável e a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia (Setec) como parceira. A execução dos recursos, após as etapas previstas no chamamento público, poderá ocorrer por meio de ações e editais voltados à popularização da ciência no estado.

Projetos previstos

Entre as iniciativas que poderão receber apoio estão feiras e mostras científicas, clubes de ciências em escolas públicas, bolsas para estudantes e professores, projetos de ciência itinerante e ações de comunicação científica.

Também estão previstas ações destinadas ao fortalecimento de centros e espaços de ciência, ampliando as possibilidades de acesso da população a atividades relacionadas à pesquisa, tecnologia e inovação.

Segundo a Fapeap, a proposta busca aproximar pesquisadores, estudantes, professores e a sociedade, levando conteúdos científicos para além das instituições de pesquisa e ensino.

Resultado ainda é preliminar

A seleção divulgada pelo CNPq corresponde ao resultado preliminar do Chamamento Público CNPq/FNDCT/MCTI nº 01/2026. Portanto, a execução dos recursos está condicionada às etapas previstas no edital.

Em âmbito nacional, o chamamento prevê R$ 299,87 milhões em recursos do FNDCT, além das contrapartidas apresentadas pelas unidades da Federação.

No Amapá, a expectativa é que os recursos sejam utilizados em iniciativas que ampliem a participação de estudantes, professores, pesquisadores e da população em atividades de divulgação e produção de conhecimento científico.

Com informações da Fapeap

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