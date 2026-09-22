Queimadas entram no foco de ações durante estiagem no Amapá

Atividades de prevenção e fiscalização são realizadas em Pracuúba, Amapá e na Região dos Lagos até quinta-feira (24)

A chegada do período de estiagem tem levado equipes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) a intensificar ações de prevenção e fiscalização relacionadas às queimadas no Amapá. O segundo ciclo de atividades começou nesta terça-feira (22) e segue até quinta-feira (24), com ações em Pracuúba, no município de Amapá e na Região dos Lagos.

A programação combina educação ambiental, orientação aos moradores e trabalho de campo em áreas onde foram identificados focos de queimadas. As equipes também visitam escolas e comunidades rurais para orientar sobre o uso do fogo e os cuidados necessários durante o período de menor ocorrência de chuvas.

Orientações chegam a escolas e comunidades

Durante as manhãs, profissionais realizam palestras com estudantes da rede de ensino. Entre os assuntos abordados estão os riscos provocados pelas queimadas, os efeitos da fumaça à saúde e os procedimentos de segurança diante de ocorrências.

No período da tarde, as equipes se deslocam para comunidades e áreas rurais, onde conversam com moradores e agricultores sobre prevenção, legislação ambiental e canais disponíveis para denúncias.

Para Júlio César, estudante do 3º ano do ensino médio, conhecer os procedimentos pode ajudar a lidar com situações envolvendo queimadas.

“É importante saber como agir e também como se proteger da fumaça”, afirmou o estudante.

Segundo a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Renata Hubner, a proposta inclui informações sobre segurança, legislação e formas de comunicação de possíveis irregularidades.

Monitoramento orienta fiscalização em áreas com focos

Os dados utilizados pelas equipes apontam que, entre 1º de agosto e 22 de setembro de 2026, Calçoene registrou 71 focos de queimadas, enquanto Tartarugalzinho contabilizou 69 no período.

As informações são utilizadas para direcionar as atividades de campo e verificar presencialmente as áreas indicadas pelo monitoramento.

De acordo com o capitão Alex, integrante das equipes, as visitas também buscam identificar a origem dos focos e possíveis irregularidades.

A fiscalização ocorre em conjunto com o trabalho de orientação, especialmente em regiões rurais onde o uso do fogo pode estar relacionado a atividades agrícolas.

Fumaça exige atenção durante a estiagem

Além dos impactos ambientais, as queimadas podem provocar concentração de fumaça e piora da qualidade do ar. Por isso, as ações também procuram orientar a população sobre formas de prevenção e cuidados diante da presença de fumaça.

O trabalho iniciado nesta terça-feira faz parte de um segundo ciclo de atividades voltadas ao período de estiagem e aos efeitos climáticos associados ao El Niño, conforme as informações divulgadas pela Sema.

A programação segue até quinta-feira (24), com atividades educativas, visitas a comunidades e fiscalização de áreas apontadas pelo monitoramento ambiental.



Fotos: Alexandra Flexa/Sema

Com informações da Sema/AP



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