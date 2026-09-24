Circo no Residencial chega ao Jardim Açucena com espetáculo gratuito neste sábado

Programação da Cia. Cangapé reúne artistas circenses e atrações para toda a comunidade no dia 26 de setembro

O Circo no Residencial chega ao Residencial Açucena, em Macapá, no próximo sábado, 26 de setembro, às 19h, com uma noite de espetáculo circense gratuita e aberta a toda a comunidade. A programação reúne atrações da Cia. Cangapé e convidados, em uma noite de acrobacias, números aéreos, comicidade e muita diversão.

Realizado pela Cia. Cangapé, o projeto Circo no Residencial leva espetáculos e experiências culturais diretamente para conjuntos habitacionais de Macapá. A iniciativa aproxima crianças, jovens e famílias da produção circense amapaense, levando programação cultural gratuita para diferentes territórios da capital.

A proposta do projeto é fazer o caminho inverso dos grandes eventos culturais: em vez de esperar que o público se desloque até os espaços culturais, é o circo que vai até as comunidades. Ao longo da circulação, a lona da Cia. Cangapé passa por sete conjuntos habitacionais de Macapá, transformando cada território em espaço de encontro, cultura e diversão. O Jardim Açucena integra a lista de residenciais contemplados pela edição de 2026.

Circo produzido no Amapá

A programação valoriza diferentes linguagens do circo tradicional, reunindo números e atrações marcados pela técnica, comicidade e relação direta com o público. Entre as linguagens presentes no projeto estão malabarismo, tecido, rola-rola, monociclo, acrobacias, equilibrismo e palhaçaria.

Além de proporcionar entretenimento gratuito, o projeto fortalece a circulação da produção cultural amapaense. A temporada envolve artistas, grupos circenses, trupes, técnicos, produtores e profissionais de apoio, contribuindo também para movimentar a economia criativa e os pequenos empreendedores que atuam no entorno das apresentações.

Para a Cia. Cangapé, ocupar os conjuntos habitacionais com o circo também é uma forma de fortalecer o vínculo entre arte e território. Com origem e atuação na periferia de Macapá, especialmente no bairro do Araxá, a companhia construiu sua trajetória a partir de projetos sociais, formação artística e ações voltadas à ampliação do acesso à cultura.

A programação no Jardim Açucena integra a circulação do Circo no Residencial, que segue até novembro por diferentes conjuntos habitacionais da capital. A proposta é aproximar artistas e comunidades, ampliar o acesso à linguagem circense e valorizar a produção artística feita no próprio estado.

O projeto leva arte, cultura e entretenimento para conjuntos habitacionais da capital.

Residenciais contemplados

Ao longo de seis meses de circulação, a lona da Cia. Cangapé percorrerá sete conjuntos habitacionais de Macapá. Até novembro de 2026, o projeto levará uma programação gratuita de espetáculos, transformando cada comunidade em um grande picadeiro de encontro, cultura e diversão.

Miracema

Macapaba

Jardim Açucena

Mestre Oscar Santos

São José

Mucajá

Vila dos Oliveiras

Sobre a Cia Cangapé

A Cia. Cangapé é uma companhia circense amapaense dedicada à criação, circulação e formação em artes do circo e teatro. Com trajetória marcada pela atuação em territórios populares, a companhia desenvolve espetáculos, projetos culturais, oficinas e ações de formação artística.

Ao longo dos anos, a Cangapé se consolidou como uma das principais referências do circo no Amapá, fortalecendo a linguagem circense no estado e criando pontes entre tradição, formação artística e comunidade. Seu trabalho valoriza a produção artística amazônica e contribui para o fortalecimento do circo como linguagem cultural no estado.

Realização e patrocínio

Realização

Cia. Cangapé

Apoio

Governo do Amapá

Secretaria de Estado da Cultura

Patrocínio Master

Grupo Equatorial

Ministério da Cultura

Governo Federal

Este projeto é realizado pela Cia Cangapé, com patrocínio master do Grupo Equatorial, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço

Circo no Residencial — Jardim Açucena

📅 26 de setembro

🕖 19h

📍 Residencial Açucena — Macapá/AP

🎟 Entrada gratuita

👨‍👩‍👧‍👦 Aberto para todas as idades

Atrações:

Cia. Cangapé

Tio Káh

Palhaça Biscoito

Fotos: Ângelo Barbosa

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