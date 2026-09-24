Museu Sacaca reúne estudantes e atividades culturais na 20ª Primavera dos Museus

Programação em Macapá aborda memória, identidade e patrimônio cultural entre os dias 21 e 27 de setembro.

O Museu Sacaca, em Macapá, participa da 20ª Primavera dos Museus com uma programação voltada à aproximação do público com a memória, a história e o patrimônio cultural. As atividades ocorrem entre os dias 21 e 27 de setembro, reunindo estudantes, educadores e visitantes em diferentes ações no espaço.

Com o tema “Museu de Todos”, a iniciativa busca estimular reflexões sobre pertencimento, identidade e a importância da preservação das memórias individuais e coletivas.

Entre as atividades realizadas estão visitas guiadas, palestras, rodas de conversa e dinâmicas educativas, com conteúdos relacionados à formação cultural e histórica da sociedade.

Memória e patrimônio

A programação inclui as atividades “Da África para o Brasil” e “Minha memória também é patrimônio”, que propõem discussões sobre as relações entre história, identidade e patrimônio cultural.

Outro momento da programação é a palestra da museóloga Simone Maria de Jesus, que integra as atividades voltadas à reflexão sobre memória e patrimônio.

A programação também conta com o espaço “Céu Aberto”, com participação de Alex Biluka, Adriano Castelo dos Santos e convidados.

Primavera dos Museus

A Primavera dos Museus é uma iniciativa que reúne instituições museológicas em diferentes regiões do país durante um período de atividades culturais e educativas.

No Museu Sacaca, a programação busca aproximar estudantes e demais visitantes do acervo, dos espaços e das histórias relacionadas à cultura amazônica, utilizando o museu também como ambiente de aprendizado e troca de experiências.

Serviço

20ª Primavera dos Museus no Museu Sacaca

Período: 21 a 27 de setembro de 2026

Local: Museu Sacaca

Endereço: Avenida Feliciano Coelho, nº 1509, bairro Trem, Macapá

Entrada: gratuita

A programação integra a agenda nacional da Primavera dos Museus, iniciativa coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Confira a programação da Primavera dos Museus

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