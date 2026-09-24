AgSUS abre inscrições para seleção de 105 profissionais para saúde indígena na Região Norte

São vagas de nível superior, médio, técnico e fundamental para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 17.700

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) abriu inscrições de cinco processos seletivos simplificados para contratação de profissionais de nível superior, médio, técnico e fundamental para atuar na saúde indígena nos estados do Amazonas e Rondônia. São 60 vagas no Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho, 28 no DSEI Alto Rio Negro, 9 no DSEI Parintins, 4 no DSEI Vale do Javari e 4 no DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes. A seleção é realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.



O período de inscrições varia conforme o edital. No DSEI Vale do Javari (AM), vai de 22 a 29 de setembro; no DSEI Porto Velho (RO) e DSEI Alto Rio Negro (AM), de 23 a 27 de setembro; e no DSEI Parintins (AM) e DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (AM), de 24 a 28 de setembro.



Os aprovados serão designados para atuar na área de abrangência dos respectivos DSEI. Os candidatos classificados no Cadastro de Reserva poderão ser convocados quando surgirem vagas.



O processo seletivo prioriza a contratação de pessoas indígenas e valoriza candidatos com experiências no SUS, na saúde indígena e em contextos de atuação intercultural. O edital reserva vagas para pessoas pretas e pardas (25%), indígenas (3%), quilombolas (2%) e pessoas com deficiência (5%).



Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas nos períodos já citados acima e neste Link.

Critérios de seleção



A seleção dos candidatos terá duas etapas, além da inscrição. A primeira é uma avaliação documental e de títulos. A segunda é a realização de uma entrevista individual com cada candidato classificado.



Na Avaliação Documental e de Títulos, serão considerados o componente étnico, a formação acadêmica comprovada pelo candidato, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional.



Na entrevista, serão avaliadas habilidades técnicas, interculturais, comportamentais e situacionais. A habilidade técnica envolve o conhecimento sobre planejamento, monitoramento e avaliação.



Já a habilidade intercultural abrange conhecimentos básicos sobre o Controle Social, a legislação do SUS, SasiSUS, PNASPI; Atenção Primária (estrutura, princípios e abrangência) ou Legislação de saúde pública, direitos humanos, direito à saúde e gestão pública.



A habilidade comportamental inclui o preparo do candidato para atuar em área intercultural, considerando as especificidades culturais dos povos indígenas, como modos de vida, língua nativa e o território.



Finalmente, a habilidade situacional se traduz na facilidade para se comunicar com clareza e objetividade (fluência, empatia e escuta ativa).



Cronograma

DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (AM) – de 24 a 28 de setembro

DSEI Parintins (AM) – de 24 a 28 de setembro

DSEI Vale do Javari (AM) – 22 a 29 de setembro

DSEI Porto Velho (RO) – de 23 a 27 de setembro

DSEI Alto Rio Negro (AM) – de 23 a 27 de setembro

Inscrições: neste Link

Remuneração de R$ 1.881 a R$ 17.700,00, conforme o edital.

Vagas no DSEI Médio Rio Solimões e Afluentes (AM) – de 24 a 28 de setembro



Para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva, há oportunidades de nível superior de Enfermeiro, com salários de R$ 8.330.



Há vagas de nível médio, com formação compatível, de Técnico de Enfermagem e Assistente Administrativo, com ganhos mensais de R$ 3.330 e R$ 4.800, respectivamente

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Cadastro de reserva



Além dessas vagas, há oportunidades de nível superior para formação de cadastro de reserva de Analista Técnico de Saúde Indígena, Antropólogo, Apoiador Técnico de Saneamento, Apoiador Técnico em Saúde, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Geólogo, Médico, Nutricionista, Psicólogo e Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a R$ 17.700, a depender do cargo.

No cadastro de reserva, há também funções que exigem Ensino Médio completo e formação técnica compatível, como Técnico de Edificações, Técnico de Laboratório, Técnico Eletrotécnico, Técnico em Saneamento e Controle Ambiental e Técnico de Saúde Bucal, com remuneração de R$ 2.800.

Há ainda colocações que exigem Ensino Fundamental completo e experiência profissional comprovada, como Auxiliar de Saúde Bucal e Agente de Combate a Endemias, com ganhos de R$ 2.200 a R$ 3.242, respectivamente.

Vagas no DSEI Parintins (AM) – de 24 a 28 de setembro



Para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, há oportunidades de nível superior de Analista Técnico de Saúde Indígena, Enfermeiro e Nutricionista, com salários de R$ 7.060 a R$ 8.330, a depender do cargo.



Há vagas de nível médio de Auxiliar Administrativo, com ganhos mensais de R$ 2.800, mesmo valor das de Técnico de Edificações e Técnico Eletrotécnico, que exigem formação técnica compatível, além do Ensino Médio completo.



As colocações de Agente de Combate a Endemias exigem Ensino Fundamental completo e experiência profissional comprovada, com salários de R$ 3.242.



Cadastro de reserva



Além destas, há oportunidades de nível superior para formação de cadastro de reserva de Apoiador Técnico em Saúde, Engenheiro Sanitarista ou Ambiental, Sanitarista, Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a R$ 12.903, conforme a função.



Com nível médio e formação técnica compatível, há vagas no cadastro de reserva de Técnico de Enfermagem e Técnico em Saneamento e Controle Ambiental, com ganhos de R$ 2.800 a R$ 3.330.

Vagas no DSEI Vale do Javari (AM) – 22 a 29 de setembro



Para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva, há oportunidades de nível superior de Biólogo, Engenheiro Civil, Médico, Enfermeiro e Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a R$ 12.903, a depender do cargo.



Há vagas de nível médio, com formação técnica compatível, de Técnico de Enfermagem e Técnico Eletrotécnico, com ganhos mensais de R$ 3.330 e R$ 2.800, respectivamente.



Há ainda colocações que exigem Ensino Fundamental completo e experiência profissional comprovada, como Agente de Combate a Endemias, com ganhos de R$ 3.242, Ajudante de Campo, de R$ 2.100, Carpinteiro, de R$ 3.026, Operador de Motosserra, de R$ 1.880, e Pedreiro, de R$ 2.771.



Cadastro de reserva



Além destas, há oportunidades de nível superior para formação de cadastro de reserva de Analista Técnico de Saúde Indígena, Apoiador Técnico de Saneamento, Apoiador Técnico de Saúde, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Nutricionista e Psicólogo, com ganhos de R$ 7.060 a R$ 12.903, conforme o cargo.



No cadastro de reserva, há também funções que exigem Ensino Médio completo, como Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo, com ganhos de R$ 4.800 e R$ 2.800, respectivamente.

Ainda no cadastro de reserva, exigem Ensino Médio completo e formação técnica compatível os cargos de Técnico de Laboratório, Técnico de Edificações e Técnico de Saúde Bucal, que oferecem ganhos mensais de R$ 2.800.

Vagas no DSEI Porto Velho (RO) – de 23 a 27 de setembro



Para contratação imediata e formação de cadastro de reserva, há oportunidades de nível superior de Apoiador Técnico de Saúde, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Eletricista, Farmacêutico, Nutricionista, Psicólogo, Sanitarista e Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a R$ 12.903, a depender do cargo.



Há vagas de nível médio e formação técnica compatível de Técnico de Enfermagem, com remuneração de R$ 3.330, e de Técnico em Saneamento e Controle Ambiental, com ganhos mensais de R$ 2.800.



Também devem ter Ensino Médio completo os interessados nas funções de Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo, com ganhos de R$ 4.800 e R$ 2.800, respectivamente.



Já as colocações de Agente de Combate a Endemias e Auxiliar de Saúde Bucal, exigem Ensino Fundamental completo e experiência profissional comprovada, com salários de R$ 3.242 e R$ 2.200, respectivamente.



Além destas, há oportunidades de nível superior para formação de cadastro de reserva de Analista Técnico de Saúde Indígena, Apoiador Técnico de Saneamento, Engenheiro Civil, Geólogo e Médico, com salários de R$ 7.060 a R$ 17.700, conforme o cargo.



Com nível médio e formação técnica compatível, há vagas no cadastro de reserva de Técnico de Laboratório, Técnico de Edificações, Técnico Eletrotécnico e Técnico de Saúde Bucal, com ganhos mensais de R$ 2.800.

Vagas no DSEI Alto Rio Negro (AM) – de 23 a 27 de setembro



Para contratação imediata, além de formação de cadastro de reserva, há oportunidades de nível superior de Biólogo, Engenheiro Civil, Médico, Enfermeiro e Supervisor de Saúde Ambiental, com salários de R$ 7.060 a R$ 12.903, a depender do cargo.



Há vagas de nível médio, com formação técnica compatível, de Técnico de Enfermagem e Técnico Eletrotécnico, com ganhos mensais de R$ 3.330 e R$ 2.800, respectivamente.



Há ainda colocações que exigem Ensino Fundamental completo e experiência profissional comprovada, como Agente de Combate a Endemias, com ganhos de R$ 3.242, Ajudante de Campo, de R$ 2.100, Carpinteiro, de R$ 3.026, Operador de Motosserra, de R$ 1.880, e Pedreiro, de R$ 2.771.



Cadastro de reserva



Além destas, há oportunidades de nível superior para formação de cadastro de reserva de Analista Técnico de Saúde Indígena, Apoiador Técnico de Saneamento, Apoiador Técnico de Saúde, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Engenheiro Sanitarista, Farmacêutico, Nutricionista e Psicólogo, com ganhos de R$ 7.060 a R$ 12.903, conforme o cargo.



No cadastro de reserva, há também funções que exigem Ensino Médio completo, como Assistente Administrativo e Auxiliar Administrativo, com ganhos de R$ 4.800 e R$ 2.800, respectivamente.



Ainda no cadastro de reserva, exigem Ensino Médio completo e formação técnica compatível os cargos de Técnico de Laboratório, Técnico de Edificações e Técnico de Saúde Bucal, que oferecem ganhos mensais de R$ 2.800.



Sobre a AgSUS



Criada por lei pelo Governo Federal em 2023, a AgSUS é um serviço social autônomo, com finalidade pública, sem fins lucrativos, que exerce atividades de interesse coletivo. Tem a finalidade de apoiar o Ministério da Saúde (MS), especialmente no provimento, estratégias de fixação e na formação de profissionais em regiões vulneráveis, com vazios assistenciais, em todos os níveis de atenção na Saúde Indígena, na Atenção Primária e na Atenção Especializada.



A Agência é responsável pela força de trabalho dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) do país e das Casas de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) de São Paulo e Brasília.

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