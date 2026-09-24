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Projeto Sorriso Solidário promove ação de higiene bucal para 150 pessoas em situação de vulnerabilidade social em Macapá

Livia Almeida

Tribunal de Justiça do Amapá, Uniodonto Amapá e Sistema OCB realizam, no dia 25 de setembro, ação social que integra a programação do Dia de Cooperar

O Tribunal de Justiça do Amapá, a Uniodonto Amapá e o Sistema OCB realizam, no dia 25 de setembro, a partir das 7h30, o projeto Sorriso Solidário, uma ação social voltada à promoção da saúde bucal, dignidade e bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa integra a programação em celebração aos 29 anos da Uniodonto Amapá, cooperativa que ao longo de sua trajetória também desenvolve ações de responsabilidade social junto à comunidade.

Programação

Durante a programação, serão realizadas palestras educativas sobre higiene e saúde bucal com a cirurgiã-dentista cooperada Dra. Roseana Carvalho, demonstração prática de escovação, distribuição de kits de higiene bucal, entrega de roupas e kits de higiene pessoal arrecadados pela Uniodonto Amapá, café da manhã, além de orientações e encaminhamentos sociais com apoio do POP RUA JUD. O Senac também participará da iniciativa com serviços de aferição de pressão arterial, verificação de glicemia e corte de cabelo. A expectativa é atender cerca de 150 participantes.

Sorriso Solidário

O projeto Sorriso Solidário tem como objetivo levar informação, prevenção e cuidados básicos de saúde bucal e integra os esforços do cooperativismo e das instituições parceiras na construção de uma rede de cuidado, solidariedade e transformação social no Amapá.

Para o presidente da Uniodonto Amapá, Cláudio Calandrini, a ação representa os valores que fazem parte da história da cooperativa.

“A Uniodonto Amapá acredita que cuidar das pessoas vai além de oferecer atendimento odontológico. É também promover educação, acolhimento e ações que contribuam para uma sociedade mais justa e humana. Celebrar nossos 29 anos fortalecendo esse compromisso com a comunidade é motivo de grande satisfação para todos nós.”

A ação será realizada na Casa da Cidadania Zona Norte – Cartório da 10ª Zona Eleitoral.

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