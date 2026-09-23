Unifap recebe evento sobre cadeia de custódia e aplicação da Lei de Drogas no Amapá

Encontro será realizado nos dias 24 e 25 de setembro e reunirá representantes de diferentes instituições para discutir desafios e possibilidades no estado.

O encontro acontecerá no Auditório de Engenharia Civil e Arquitetura e reunirá profissionais e representantes de diferentes áreas ligadas ao sistema de Justiça, segurança pública, saúde e políticas sobre drogas.

Organizado pela Polícia Científica do Amapá, em parceria com o Programa de Pós-graduação em Direito da Unifap (PPGD), o evento contará com representantes da perícia criminal, magistratura, Defensoria Pública, Ministério Público, universidades, saúde e segurança pública, além da Senad/MJSP, Fiocruz Brasília, CNJ e Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT).

A programação abordará a aplicação da cadeia de custódia no Amapá, a Lei de Drogas, o Relatório de Inspeção do MNPCT no estado e o Plano Pena Justa no Brasil e no Amapá. Ao final, está prevista a construção da Carta de Compromisso sobre Cadeia de Custódia e Aplicação da Lei de Drogas no Amapá, com participação das instituições presentes.

O evento é aberto a estudantes, pesquisadores(as), profissionais do Direito, da segurança pública e da saúde, integrantes do sistema de Justiça e demais interessados.

Serviço

Evento:Cadeia de Custódia e Aplicação da Lei de Drogas no Amapá: Desafios e possibilidades

Data: 24 e 25 de setembro de 2026

Local: Auditório de Engenharia Civil e Arquitetura da Unifap

Inscrições:pela plataforma Even3 ou presencialmente durante o evento, conforme a capacidade do auditório.

Link: https://www.even3.com.br/cadeia-de-custodia-e-aplicacao-da-lei-de-drogas-no-amapa-desafios-e-possibilidades-786470?utm_source=chatgpt.com

* Texto: Samuel Gomes Ferreira (Divulgação)

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