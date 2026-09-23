Batalha de MCs e divulgação de line-up são destaques do lançamento da 8ª edição do Festival Quebramar

Maré Lançante acontece neste sábado (26), na Cufa Amapá, no centro da capital amapaense

Depois de movimentar escolas durante a Preamar, o Festival Quebramar 2026 prepara a próxima onda. Neste sábado (26), a partir das 19h, a Central Única das Favelas recebe o Maré Lançante, evento que abre oficialmente a segunda etapa da programação da 8ª edição do festival, que este ano chega com o tema “Integrando as Guianas”. A edição tem patrocínio master da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, viabilizado pelo Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, fortalecendo a realização de uma programação que conecta artistas, territórios e diferentes expressões da cultura amazônica.

A noite foi pensada para colocar o público dentro do clima do que vem por aí. Além de reunir nomes da cena musical do Norte, o Maré Lançante será o momento em que o Quebramar começa a revelar as novidades da programação artística de 2026 — incluindo parte das atrações que estarão no palco principal do festival.

E a maré começa a subir com hip hop. Às 19h, a Batalha de MCs, com a Batalha da Arte, abre a programação. A disputa integra a seletiva estadual do Duelo Nacional de MCs, projeto que seleciona representantes dos estados brasileiros para a etapa nacional, considerada uma das principais competições do hip hop no país.

Na sequência, às 20h, o palco recebe uma parceria entre CRGV e Máfia Nortista, reunindo dois nomes de destaque do rap amapaense em uma apresentação colaborativa.

Às 20h40, a conexão entre os sons do Norte ganha ainda mais força com Pelé do Manifesto e Banda Budokaos, ambos do Pará, que convidam o amapaense Pretogonista para uma colab especialmente preparada para a noite.

“Essa é uma noite para o público sentir que o Quebramar está chegando. A gente encerra a Preamar e começa a revelar, aos poucos, a força e a diversidade que estão sendo preparadas para esta edição. O Maré Lançante é esse encontro entre artistas, público e as novidades do festival, com muita música e a energia que já faz parte da identidade do Quebramar”, destaca Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar.

E, quando o relógio marcar 21h40, vem um dos momentos mais aguardados: o anúncio de parte das atrações do palco principal do Festival Quebramar 2026. É quando o público vai começar a conhecer quem estará na programação oficial da grande etapa do festival.

A noite também marca o lançamento do novo site do Festival Quebramar, ampliando o acesso do público às informações, notícias e programação da edição 2026.

Com música, encontros entre artistas e novidades, o Maré Lançante funciona como uma espécie de aperitivo para o que vem pela frente. Depois da Preamar, o Quebramar muda o ritmo, aumenta a correnteza e começa a revelar a programação que vai ocupar Macapá entre 27 de outubro e 1º de novembro.

Serviço

Maré Lançante — Lançamento da programação do Festival Quebramar 2026

Data: 26 de setembro, sábado

Horário: a partir das 19h

Local: Cufa Amapá, rua São José, 1500, centro — Macapá/AP

Programação: Batalha de MCs, CRGV + Máfia Nortista, Pelé do Manifesto + Pretogonista + Banda Budokaos e anúncio de atrações do palco principal.

Site oficial: Festival Quebramar

Instagram: @quebramarfestival

Fotos: arquivo dos artistas

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