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Batalha de MCs e divulgação de line-up são destaques do lançamento da 8ª edição do Festival Quebramar

Livia Almeida

Maré Lançante acontece neste sábado (26), na Cufa Amapá, no centro da capital amapaense

Depois de movimentar escolas durante a Preamar, o Festival Quebramar 2026 prepara a próxima onda. Neste sábado (26), a partir das 19h, a Central Única das Favelas recebe o Maré Lançante, evento que abre oficialmente a segunda etapa da programação da 8ª edição do festival, que este ano chega com o tema “Integrando as Guianas”. A edição tem patrocínio master da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural, viabilizado pelo Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, fortalecendo a realização de uma programação que conecta artistas, territórios e diferentes expressões da cultura amazônica.

A noite foi pensada para colocar o público dentro do clima do que vem por aí. Além de reunir nomes da cena musical do Norte, o Maré Lançante será o momento em que o Quebramar começa a revelar as novidades da programação artística de 2026 — incluindo parte das atrações que estarão no palco principal do festival.

E a maré começa a subir com hip hop. Às 19h, a Batalha de MCs, com a Batalha da Arte, abre a programação. A disputa integra a seletiva estadual do Duelo Nacional de MCs, projeto que seleciona representantes dos estados brasileiros para a etapa nacional, considerada uma das principais competições do hip hop no país.

Na sequência, às 20h, o palco recebe uma parceria entre CRGV e Máfia Nortista, reunindo dois nomes de destaque do rap amapaense em uma apresentação colaborativa.

Às 20h40, a conexão entre os sons do Norte ganha ainda mais força com Pelé do Manifesto e Banda Budokaos, ambos do Pará, que convidam o amapaense Pretogonista para uma colab especialmente preparada para a noite.

“Essa é uma noite para o público sentir que o Quebramar está chegando. A gente encerra a Preamar e começa a revelar, aos poucos, a força e a diversidade que estão sendo preparadas para esta edição. O Maré Lançante é esse encontro entre artistas, público e as novidades do festival, com muita música e a energia que já faz parte da identidade do Quebramar”, destaca Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar.

E, quando o relógio marcar 21h40, vem um dos momentos mais aguardados: o anúncio de parte das atrações do palco principal do Festival Quebramar 2026. É quando o público vai começar a conhecer quem estará na programação oficial da grande etapa do festival.

A noite também marca o lançamento do novo site do Festival Quebramar, ampliando o acesso do público às informações, notícias e programação da edição 2026.

Com música, encontros entre artistas e novidades, o Maré Lançante funciona como uma espécie de aperitivo para o que vem pela frente. Depois da Preamar, o Quebramar muda o ritmo, aumenta a correnteza e começa a revelar a programação que vai ocupar Macapá entre 27 de outubro e 1º de novembro.

Serviço

Maré Lançante — Lançamento da programação do Festival Quebramar 2026
Data: 26 de setembro, sábado
Horário: a partir das 19h
Local: Cufa Amapá, rua São José, 1500, centro — Macapá/AP
Programação: Batalha de MCs, CRGV + Máfia Nortista, Pelé do Manifesto + Pretogonista + Banda Budokaos e anúncio de atrações do palco principal.
Site oficial: Festival Quebramar
Instagram: @quebramarfestival

Fotos: arquivo dos artistas

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