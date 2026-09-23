Mutirão no Amapá orienta agentes culturais para eleição do Conselho Nacional de Política Cultural

Ação no Comitê de Cultura auxilia no processo de inscrições, esclarece dúvidas sobre o CNPC e reforça a importância da participação da sociedade civil na escolha de seus representantes

Agentes culturais do Amapá terão uma oportunidade para conhecer melhor o funcionamento do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e participar do processo que vai definir os representantes da sociedade civil para o mandato de 2026 a 2029. Um mutirão de atendimento será realizado neste sábado (26), das 9h às 18h, no Comitê de Cultura no Amapá, em Macapá, com orientações e apoio para as pessoas interessadas em se inscrever como eleitoras e candidatas no processo eleitoral.

A iniciativa ganha importância com a prorrogação do prazo de inscrições, que agora segue até 30 de setembro de 2026. A alteração foi publicada pelo Ministério da Cultura e tem como objetivo ampliar a participação da sociedade civil na eleição. Todo o processo é realizado pela plataforma Vota Cultura, com acesso por meio da conta gov.br.

Mais do que uma etapa burocrática, a inscrição representa a possibilidade de os agentes culturais participarem diretamente da escolha de quem irá representar seus segmentos em uma instância nacional de participação social. O CNPC integra o Sistema Nacional de Cultura e atua na discussão, formulação, acompanhamento e avaliação das políticas culturais brasileiras, reunindo representantes do poder público e da sociedade civil.

Participação do Amapá fortalece representação regional

A eleição deste ano terá impacto direto na composição do CNPC e dos 21 Colegiados Nacionais de Participação Social, espaços destinados à representação de diferentes segmentos da cultura. O processo vai escolher representantes da sociedade civil para o triênio 2026-2029.

Para o coordenador geral do Comitê de Cultura no Amapá, Cláudio Silva, compreender o papel do Conselho é fundamental para que os agentes culturais percebam que a participação não termina nas ações realizadas nos municípios ou nos estados.

“É importante que os agentes culturais do Amapá conheçam o CNPC, entendam como esse espaço funciona e percebam que também podem participar das decisões que ajudam a construir as políticas culturais do país, tanto como candidatos ao pleito, assim como eleitores. Quando a sociedade civil participa da escolha de seus representantes, ela contribui para que as diferentes realidades culturais brasileiras estejam presentes nesse debate nacional”, destaca Cláudio Silva.

O processo eleitoral prevê participação direta da sociedade civil na escolha de seus representantes. O CNPC possui composição paritária entre poder público e sociedade civil, com 21 representantes de cada lado, eleitos ou indicados conforme as regras estabelecidas para cada segmento.

Além da representação no plenário do Conselho, a eleição contempla os 21 Colegiados Nacionais de Participação Social. A estrutura busca reunir diferentes áreas e segmentos culturais e ampliar a diversidade de vozes que participam da construção das políticas públicas de cultura em âmbito nacional.

Mutirão facilita acesso à plataforma

Durante o mutirão, o público poderá receber orientações sobre o processo eleitoral e sobre o cadastro na plataforma Vota Cultura. A iniciativa é direcionada a pessoas interessadas em votar em seu segmento e que ainda precisam realizar a inscrição ou têm dúvidas sobre os procedimentos.

Podem participar do processo eleitoral pessoas que atendam aos requisitos estabelecidos no edital. Para a inscrição como eleitora, as regras preveem, entre outros critérios, idade mínima de 16 anos e comprovação de atuação, vínculo ou pesquisa na área correspondente ao colegiado escolhido.

A participação dos agentes culturais do Amapá contribui para ampliar a presença da diversidade cultural da região nos espaços nacionais de participação social. O processo também prevê mecanismos relacionados à diversidade regional, de gênero e ações afirmativas na composição dos colegiados.

Com o novo prazo, quem ainda não fez o cadastro tem até 30 de setembro para participar da etapa de inscrição. A votação ocorrerá posteriormente, também de forma digital, conforme o calendário oficial do processo eleitoral.

Serviço

Mutirão de inscrição de eleitores para a eleição do CNPC

Data: 26 de setembro |》sábado

Horário: das 9h às 18h

Público-alvo: pessoas interessadas em votar em seu segmento na eleição do CNPC

Local: Comitê de Cultura no Amapá

Endereço: Avenida Procópio Rola, nº 2326, bairro Santa Rita, Macapá/AP

Prazo final para inscrição: 30 de setembro de 2026

Plataforma: Vota Cultura, com acesso por meio da conta gov.br

Texto: Mary Paes

Fotos: arquivo do Comitê de Cultura no Amapá.

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96).99179-4950

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