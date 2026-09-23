Mutirão de castração atende pets no Mercado Central de Macapá

Ação gratuita oferece castração, microchipagem e cuidados pós-operatórios; atendimentos seguem até 3 de outubro

Um mutirão de castração de cães e gatos está sendo realizado no Mercado Central de Macapá, na unidade móvel instalada no local. A segunda etapa da iniciativa começou na última terça-feira (23) e é voltada principalmente para moradores do bairro Central e áreas próximas.

A ação é realizada pelo Governo do Amapá em parceria com o Instituto Golias e oferece gratuitamente serviços como castração, microchipagem e medicação para o período pós-operatório.

A programação segue até sábado, 3 de outubro, conforme o cronograma da iniciativa.

Mais de 500 animais atendidos na primeira etapa

A segunda fase ocorre após a primeira etapa do mutirão, realizada no Residencial Macapaba, onde mais de 500 animais passaram pelos atendimentos.

Segundo as informações divulgadas pela organização, foram atendidos 280 cães e 220 gatos naquela etapa.

A proposta é ampliar o acesso dos tutores aos procedimentos veterinários e alcançar moradores de diferentes bairros de Macapá ao longo do cronograma.

Cuidados antes da castração

Antes de levar o animal para o procedimento, os tutores precisam seguir algumas orientações para reduzir riscos durante a cirurgia.

De acordo com a veterinária do Instituto Golias, Thaís do Carmo Silva, os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas. Já os cães precisam estar com guia curta e, quando necessário, utilizar focinheira para evitar fugas e acidentes.

Outro cuidado considerado essencial é o jejum pré-operatório. A orientação informada pela equipe é de oito a 12 horas antes do procedimento.

O período deve ser seguido corretamente. Segundo a veterinária, tanto o jejum inadequado quanto períodos excessivamente longos podem levar à reprovação do animal para a cirurgia e ao reagendamento, devido aos riscos envolvidos.

Avaliação antes do procedimento

Na chegada à unidade, o animal passa por cadastro e avaliação física. A equipe verifica, entre outros aspectos, possíveis lesões, condições da pele, vacinação, sinais relacionados à esporotricose e situação da vermifugação.

Os responsáveis também devem informar corretamente o histórico de saúde do animal e o período de jejum realizado.

Após a cirurgia, os cuidados continuam em casa. A orientação é utilizar simultaneamente a roupinha cirúrgica e o colar elizabetano para impedir que o animal tenha acesso aos pontos e possa comprometer a recuperação.

Atendimento para moradores da região

A etapa realizada no Mercado Central amplia o acesso ao serviço para tutores que vivem no bairro Central e em áreas próximas.

As orientações sobre agendamento, locais e próximas etapas devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da iniciativa e pela plataforma Castra Amapá.

Crédito das fotos: Aog Rocha/GEA

Fonte: Secretaria de Comunicação do Amapá

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