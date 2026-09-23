Gira Teatro Festival abre inscrições para artistas e grupos do Amapá

Chamada Pública recebe propostas até 29 de setembro para as mostras Zeniude Pereira e Álvaro Braga, que integram a programação do festival em Macapá

Artistas, grupos e coletivos teatrais do Amapá têm até o dia 29 de setembro de 2026 para se inscrever no II Gira Teatro Festival, que será realizado de 4 a 7 de novembro, em Macapá. As inscrições estão abertas desde 8 de setembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet.



Promovido pela Associação Gira Mundo, o festival selecionará propostas para duas modalidades de participação: Espetáculo Teatral, na Mostra Zeniude Pereira, e Experimento Cênico, na Mostra Álvaro Braga.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico https://linklist.bio/girateatrofestival até o dia 29 de setembro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 50.



Duas mostras integram a programação

Na Mostra Zeniude Pereira, serão selecionados três grupos ou artistas para a apresentação de espetáculos teatrais não inéditos, com duração mínima de 50 minutos e máxima de 60 minutos.

Já a Mostra Álvaro Braga selecionará seis grupos ou artistas, iniciantes ou não, para apresentações de experimentos cênicos inédito ou não inéditos, com duração mínima de 10 minutos e máxima de 15 minutos.

As propostas inscritas serão avaliadas a partir de critérios que incluem qualidade técnica e artística, histórico e qualificação dos proponentes e viabilidade de realização das apresentações nos espaços definidos pela organização.

Premiação

O festival também contará com premiação em dinheiro. O vencedor de Melhor Espetáculo, na Mostra Zeniude Pereira, receberá R$ 3 mil. Já o vencedor de Melhor Experimento Cênico, na Mostra Álvaro Braga, será premiado com R$ 2 mil.



Além das principais premiações, serão entregues troféus em diferentes categorias, entre elas Melhor Caracterização, Melhor Sonoplastia, Melhor Cenografia, Melhor Iluminação, Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Direção, Melhor Experimento Cênico e Melhor Espetáculo.

Voluntários também podem participar

Além das inscrições para artistas e grupos, o II Gira Teatro Festival também está com vagas abertas para voluntários que desejam contribuir com o processo de produção, organização e realização do evento.

A iniciativa busca pessoas interessadas em fortalecer a arte, a cultura e o trabalho coletivo, com oportunidades em diferentes funções de produção e apoio à realização do festival.



As inscrições para voluntários também seguem até o dia 29 de setembro e podem ser feitas pelo formulário disponível no linklist oficial do festival. Os participantes receberão certificado pela atuação voluntária no evento.



O II Gira Teatro Festival será realizado de 4 a 7 de novembro de 2026, local à ser definido pela coordenação geral, em Macapá, e reunirá produções e artistas do teatro amapaense em uma programação dedicada à valorização, circulação e fortalecimento da produção cênica no estado.

Texto: Márcia Fonseca – Jornalista.

Fotos: Guto Costa e Lorrana Brito

Contato: 96 98406-1389.

Assessoria de Comunicação Associação Gira Mundo

Curtir isso: Curtir Carregando...