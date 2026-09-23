Maracatu da Favela abre oficina gratuita de manutenção de instrumentos em Macapá

Formação segue até 14 de outubro, em Macapá, e é aberta a componentes da escola e demais interessados

A Escola de Samba Maracatu da Favela deu início à segunda oficina formativa do projeto Missão Verde e Rosa – Maracatu da Favela. A programação será dedicada à manutenção de instrumentos musicais e segue até 14 de outubro, na sede da escola, em Macapá.

A formação é gratuita e aberta tanto aos componentes da Maracatu da Favela quanto a pessoas interessadas em aprender sobre os cuidados e a manutenção dos instrumentos musicais.



Oficina segue até outubro

Durante a formação, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a manutenção dos instrumentos, além de trocar experiências relacionadas aos cuidados necessários para preservar os equipamentos utilizados nas atividades musicais.

As atividades serão realizadas na sede da Maracatu da Favela, em Macapá. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

Inscreva-se na oficina de manutenção de instrumentos

Projeto promove formação na área cultural

A oficina integra o projeto Missão Verde e Rosa – Maracatu da Favela, que realiza ações de formação voltadas à cultura.

O projeto é realizado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), conta com patrocínio da Vale e é coordenado pela Coringa Produções.

A iniciativa prevê diferentes atividades formativas destinadas a componentes da escola de samba e demais interessados em ampliar conhecimentos relacionados ao setor cultural.

Mais informações no instagram @missaoverdeerosa

Foto de capa: Via Diário do Amapá

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