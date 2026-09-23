Aprendizagem Industrial: SENAI AP abre reserva de vagas para curso de Padeiro e Confeiteiro

Empresas do segmento de Panificação podem reservar vagas para aprendizes até mês de outubro

Empresas do segmento de Panificação têm até 1º de outubro para reservar vagas para aprendizes interessados no curso de Padeiro e Confeiteiro, ofertado pelo SENAI Amapá por meio do Programa de Aprendizagem Industrial. Ao todo, a instituição oferta 35 vagas paraformação de uma turma no turno da manhã.

ACESSE AQUI O EDITAL

Para reservar uma das vagas, a empresa interessada deve preencher o Termo de Reserva de Vagas, disponível no Anexo I do edital, com todas as informações solicitadas. E para que o estudante indicado esteja apto a ingressar no programa, é necessário ter o EnsinoFundamental completo e idade entre 14 e 24 anos. Nesse caso, a idade máxima deve permitir a conclusão integral do contrato de aprendizagem até os 24 anos, em conformidade com a Lei da Aprendizagem.

Após o preenchimento, o documento deverá ser entregue presencialmente no Atendimento do Centro de Formação Profissional do SENAI, em Macapá, em horário comercial, ou encaminhado para o e-mail aprendizagemindustrial@ap.senai.br .

Após a confirmação da reserva da vaga, o estudante indicado deverá procurar a unidade do SENAI em Macapá para realizar a matrícula. Na sequência, serão feitos os procedimentos para retirada do uniforme e assinatura do contrato.

De acordo com o edital, as aulas estão previstas para começar no dia 18 de novembro. Inicialmente, os alunos cumprirão 120 horas de formação no SENAI. Após essa etapa, os aprendizes terão aulas teóricas e práticas, com três dias de atividades na instituiçãoe dois dias na empresa empregadora.

Sobre o programa

O programa tem duração de 12 meses e, ao final da formação, o profissional estará apto a atuar no planejamento da produção e na fabricação de produtos de panificação, de acordo com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde epreservação ambiental.

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