Oficina apresenta caminhos para curadoria e escrita de projetos culturais a partir de exposição sobre povos amazônicos em Belém (PA)

Formação conduzida pelo curador Shannon Botelho será realizada no dia 27 de setembro, no Centro Cultural Banco da Amazônia, e propõe exercícios práticos para artistas e profissionais da cultura

BELÉM (PA) | Como nasce uma exposição? De que maneira uma ideia se transforma em uma proposta curatorial e, posteriormente, em um projeto cultural capaz de ser apresentado, viabilizado e realizado? Essas são algumas das questões que estarão no centro da oficina “Curadoria e Escrita de Projetos Culturais”, que será realizada no dia 27 de setembro, às 11h, no Centro Cultural Banco da Amazônia, em Belém. A atividade integra a programação da exposição Povos Amazônicos não morrem, viram semente, do artista visual rondonense Rafael Prado, em cartaz até 9 de outubro.

Com duração de três horas, a formação será conduzida pelo curador, pesquisador e crítico de arte Shannon Botelho, responsável pela curadoria da exposição. A proposta é aproximar os participantes dos processos de pesquisa, seleção, articulação e construção de narrativas presentes na prática curatorial, além de apresentar ferramentas para transformar uma ideia inicial em um projeto cultural claro, consistente e realizável.

A oficina é voltada para artistas, estudantes das áreas de Artes e afins, professores, produtores culturais, pesquisadores, curadores e demais profissionais do setor cultural, com ou sem experiência prévia específica. A atividade possui vagas limitadas e é destinada a pessoas maiores de 18 anos.

Ao longo do encontro, os participantes terão contato com referências e conceitos relacionados à história e à atuação contemporânea da curadoria, passando por diferentes contextos profissionais, como museus, galerias, instituições culturais, espaços independentes e projetos realizados por meio de editais.

A formação também abordará a diferença entre ideia, proposta e projeto, apresentando os principais elementos necessários para estruturar uma iniciativa cultural: objeto, descrição, justificativa, objetivos, público-alvo, orçamento, ficha técnica e contrapartidas. Além da apresentação dos conteúdos, os participantes serão convidados a experimentar, na prática, a construção de uma proposta própria por meio de exercícios de escrita.

A exposição como ponto de partida

Um dos principais eixos da oficina será a análise da exposição Povos Amazônicos não morrem, viram semente, que reúne pinturas de Rafael Prado inspiradas nas histórias de lideranças indígenas, ativistas socioambientais, camponeses, seringueiros, catadores de castanha e outros personagens amazônicos que perderam suas vidas na defesa da floresta e de seus modos de existir.

A partir da própria experiência de construção da mostra, Shannon Botelho apresentará aos participantes diferentes etapas do processo curatorial, desde a pesquisa e definição do recorte até a seleção de artistas e obras, construção da narrativa, relação com os públicos, organização espacial e realização da exposição.

A mostra parte de uma pesquisa desenvolvida por Rafael Prado desde 2022 e transforma as histórias de defensores da floresta em imagens nas quais corpos se integram a árvores, raízes, cipós, rios e animais. Ao aproximar a oficina desse processo, a proposta é mostrar como escolhas curatoriais e artísticas podem construir narrativas capazes de produzir novas formas de olhar para a memória e as histórias da Amazônia.

Para Shannon Botelho, a exposição parte da compreensão de que, na floresta, nada desaparece completamente. “O trabalho do Rafael nos lembra que aqueles que defenderam a Amazônia seguem presentes em suas histórias, em seus territórios e na memória coletiva”, afirma o curador.

Curadoria como pesquisa e construção de narrativas

Mais do que apresentar um modelo de projeto, a oficina pretende estimular uma compreensão ampliada da curadoria e da escrita como ferramentas de pesquisa, organização e comunicação de ideias no campo cultural.

A metodologia combina apresentação de referências, discussão coletiva, análise de um projeto curatorial realizado e exercícios práticos de escrita. Os participantes terão acesso a uma ficha de exercícios desenvolvida especialmente para a formação, com campos que auxiliam na estruturação de uma proposta cultural.

A atividade busca, assim, criar um espaço de troca e experimentação para quem deseja desenvolver projetos próprios, compreender melhor os processos curatoriais ou ampliar suas ferramentas para atuação no setor cultural.

Sobre Shannon Botelho

Shannon Botelho (Rio de Janeiro, 1990) é diretor de curadoria da Galeria Murilo Castro, crítico de arte e professor. Doutor em História e Crítica da Arte pela EBA/UFRJ, em parceria com a École des Hautes Études en Sciences Sociales, sua pesquisa investiga as relações entre memória e paisagem, com ênfase nas articulações entre arte contemporânea, política e construção de narrativas. Entre suas curadorias destacam-se projetos realizados no Centro Cultural BNDES, Memorial Getúlio Vargas, Sesc RJ, Janaina Torres Galeria e Museu Histórico da Cidade, além de uma exposição em Paris. É o curador da exposição Povos Amazônicos não morrem, viram semente, de Rafael Prado, apresentada no Centro Cultural Banco da Amazônia.

Serviço

Oficina: Curadoria e Escrita de Projetos Culturais

Ministrante: Shannon Botelho

Data: 27 de setembro de 2026

Horário: 11h

Duração: 3 horas

Local: Centro Cultural Banco da Amazônia

Endereço: Av. Presidente Vargas, 800 – Campina – Belém (PA)

Público-alvo: artistas, estudantes das áreas de Artes e afins, professores, produtores culturais, pesquisadores, curadores e demais profissionais do setor cultural

Faixa etária: maiores de 18 anos

Vagas: limitadas

Inscrições: formulário disponível no link da bio do Instagram @abstrataproducoes

Exposição: Povos Amazônicos não morrem, viram semente

Artista: Rafael Prado

Curadoria: Shannon Botelho

Período de visitação: 10 de julho a 9 de outubro de 2026

Horários de visitação:

Terça a sexta-feira: 10h às 16h

Sábados, domingos e feriados: 10h às 14h

Entrada: gratuita

Agendamento de visitas mediadas: contato@abstrataproducoes.com.br, com cópia para centrocultural@basa.com.br

Realização: Centro Cultural Banco da Amazônia

Produção Executiva: Natalia Azevedo | Abstrata Produções

Patrocínio: Exposição selecionada no I Edital de Ocupação do Centro Cultural Banco da Amazônia – 2026/2027

Assessoria de Imprensa: Matheus Botelho | (91) 98377-3678

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