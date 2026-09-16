Polícia Civil do Amapá abre concurso com 396 vagas em cadastro reserva

Edital prevê 102 vagas para delegado e 294 para oficial investigador; inscrições começam em 22 de setembro e provas serão aplicadas em dezembro.

A Polícia Civil do Amapá terá um novo concurso público com 396 oportunidades para formação de cadastro reserva nos cargos de Delegado de Polícia e Oficial Investigador de Polícia. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 16 de setembro, e o certame terá provas previstas para 6 de dezembro de 2026. A abertura do concurso também consta na página de concursos vigentes da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

As inscrições poderão ser feitas entre 22 de setembro e 19 de outubro. A organização do concurso ficará a cargo da Fundação Cesgranrio.

Do total previsto no edital, são:

102 vagas para Delegado de Polícia , com remuneração de R$ 31.439,06 ;

, com remuneração de ; 294 vagas para Oficial Investigador de Polícia, com remuneração de R$ 7.327,04.

As taxas de inscrição serão de R$ 200 para delegado e R$ 150 para oficial investigador.

Provas serão realizadas em dezembro

A aplicação das provas está marcada para 6 de dezembro. Os candidatos devem consultar o edital para verificar os requisitos de cada cargo, etapas do processo seletivo, conteúdos cobrados, critérios de classificação e demais regras do concurso.

O documento também estabelece o cronograma de inscrição e as condições para participação no certame.

Nove anos após último concurso

O novo concurso ocorre após um intervalo de aproximadamente nove anos desde a seleção anterior, realizada em 2017.

Segundo informações divulgadas pelo Estado, o efetivo da Polícia Civil passou de 997 policiais em 2023 para 1.400 atualmente, considerando as convocações e nomeações realizadas desde então.

A realização do novo concurso amplia a possibilidade de renovação do quadro da instituição, que atua em atividades de investigação, apuração de crimes e demais atribuições previstas para a Polícia Civil.

Confira o edital

O edital completo reúne informações sobre requisitos, inscrições, valores das taxas, etapas da seleção, conteúdo das provas e cronograma.

Leia o edital completo do concurso da Polícia Civil do Amapá:

Edital do concurso da Polícia Civil do Amapá 2026

Serviço

Concurso: Polícia Civil do Amapá 2026

Cargos: Delegado de Polícia e Oficial Investigador de Polícia

Vagas: 396 para cadastro reserva

Inscrições: 22 de setembro a 19 de outubro

Taxa: R$ 200 (delegado) e R$ 150 (oficial investigador)

Prova: 6 de dezembro de 2026

Banca: Fundação Cesgranrio

Fotos: Ascom Sead e Jorge Souza/Secom

Com informações da Sejusp

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