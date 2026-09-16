CBM-AP convoca 155 candidatos de concurso realizado em 2022

Novo chamamento também inclui 100 candidatos reclassificados e encerra o cadastro reserva do concurso para soldado combatente.

O Governo do Amapá publicou nesta quarta-feira, 16 de setembro, um novo edital de convocação de candidatos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP), realizado em 2022.

Ao todo, 155 candidatos do cadastro reserva foram convocados. O chamamento também contempla 100 candidatos reclassificados desde a formação da primeira turma.

Com a nova convocação, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o cadastro reserva do concurso de 2022 é considerado encerrado.

Mais de 2 mil convocações no concurso dos Bombeiros

O concurso realizado em 2022 ofereceu 1.500 vagas para formação de cadastro de reserva no cargo de soldado combatente.

Com o novo chamamento, o número de candidatos convocados por meio desse certame chega a 2.029, de acordo com o Governo do Amapá.

Ainda segundo a administração estadual, considerando os diferentes concursos e convocações da área de segurança pública, o número total ultrapassa 6.777 candidatos convocados.

A secretária de Estado da Administração, Cinthya Mendes, afirmou que a medida integra o processo de recomposição dos efetivos das forças de segurança.

Efetivo do Corpo de Bombeiros

De acordo com os dados apresentados no release, no início da atual gestão o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá contava com 988 bombeiros militares.

Com as convocações realizadas no período, o efetivo da corporação teria apresentado crescimento de aproximadamente 55,87%.

A ampliação do quadro está relacionada ao atendimento das demandas operacionais da corporação, que incluem ocorrências de incêndio, salvamentos, atendimento pré-hospitalar, ações preventivas e atividades de proteção e defesa da população.

Convocados devem acompanhar orientações do edital

Os candidatos incluídos no novo chamamento devem observar as informações, prazos e procedimentos estabelecidos no edital de convocação.

O documento apresenta a relação dos candidatos e as orientações referentes às próximas etapas do processo.

Confira o edital completo da convocação:

Edital de convocação do CBM-AP

Crédito da foto: Luiz Santana/Sejusp

Com informações da Sejusp

Curtir isso: Curtir Carregando...