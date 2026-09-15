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Amapá terá feirão com 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência

Livia Almeida

Programação do Dia D da Pessoa com Deficiência reúne oportunidades de trabalho, estágio, aprendizagem e serviços gratuitos

Cerca de 100 vagas de emprego estarão disponíveis para pessoas com deficiência durante o Dia D da Pessoa com Deficiência, que será realizado em Macapá no dia 21 de setembro. A programação também terá oportunidades de estágio e aprendizagem, além de serviços nas áreas de saúde, cidadania e assistência social.

O evento acontece das 8h às 13h, no Complexo da Mulher, localizado na Rua São José, nº 1570, no Centro, em frente à Praça Barão do Rio Branco.

A programação é coordenada pelo Governo do Amapá e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O objetivo é reunir, em um mesmo espaço, empresas, trabalhadores e instituições que oferecem serviços voltados às pessoas com deficiência.

Vagas são destinadas a Macapá e Santana

O Feirão de Empregabilidade começa às 9h e contará com cadastro e atualização cadastral dos trabalhadores, atendimento psicossocial e entrevistas com profissionais de recursos humanos de empresas participantes.

As oportunidades disponibilizadas são para preenchimento de vagas em Macapá e Santana. O público também poderá realizar cadastro e receber encaminhamento para oportunidades de estágio e programas de aprendizagem.

A orientação para o mercado de trabalho estará entre os temas das palestras previstas durante a programação.

Evento terá serviços de saúde e cidadania

Além das oportunidades profissionais, o Dia D contará com orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

A programação inclui ainda oficinas, atendimentos de saúde e serviços nas áreas social, de beleza e bem-estar, além de rodas de conversa.

Intérpretes de Libras estarão presentes para auxiliar na comunicação durante os atendimentos.

Data reforça debate sobre inclusão

O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro. A data foi oficializada pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005, como forma de promover a conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência nos diferentes setores da sociedade e estimular o respeito aos direitos desse público.

No Amapá, a programação reúne instituições públicas, empresas e organizações que atuam em áreas relacionadas à empregabilidade, direitos, saúde e inclusão.

Serviço

Evento: Dia D da Pessoa com Deficiência
Data: 21 de setembro de 2026
Horário: das 8h às 13h
Local: Complexo da Mulher, Rua São José, 1570, Centro, Macapá
Referência: em frente à Praça Barão do Rio Branco
Destaques: cerca de 100 vagas de emprego, estágio, aprendizagem, saúde e serviços de cidadania

Com informações da Sete/GEA

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