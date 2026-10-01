Para evitar golpes, Defensoria cria ferramenta que verifica números de contato

Recurso disponível no site da instituição faz parte das ações para combater golpes praticados por pessoas que se passam por defensores e servidores.

Por Ingra Tadaiesky

A Defensoria Pública do Amapá (DPE-AP) criou uma nova ferramenta para ajudar os assistidos a identificar contatos oficiais e evitar golpes praticados por pessoas que se passam por integrantes da instituição. O recurso permite consultar, diretamente no site da Defensoria, se determinado número de telefone pertence à instituição e pode ser acessado pelo celular ou computador.

A ferramenta faz parte das medidas adotadas pela DPE-AP diante das recorrentes tentativas de fraude que vêm sendo registradas. Nos últimos meses, assistidos foram abordados pelo WhatsApp por pessoas que se apresentavam como defensores públicos e solicitavam fotos e vídeos de documentos pessoais. Em alguns casos, os golpistas afirmavam que a vítima havia “ganhado” uma causa judicial e precisava fornecer os dados para receber valores.

Com o novo recurso, o assistido pode conferir a informação antes de compartilhar qualquer dado. Para fazer a consulta, basta acessar o site da Defensoria e clicar no botão vermelho “Verifique o Número”, localizado no lado esquerdo da tela. Em seguida, é possível consultar o telefone que entrou em contato e verificar se ele está cadastrado como um contato oficial da instituição.

Para o defensor público-geral, Igor Giusti, o enfrentamento a esse tipo de fraude exige atenção permanente e o uso de ferramentas que ajudem a população a identificar contatos legítimos.

“Criamos a nova ferramenta, no nosso próprio site, que permite que o nosso assistido consulte se aquele número que está mandando mensagem, ligando, pertence à Defensoria Pública ou não. Lá ele poderá verificar se aquele é um número oficial e, caso não seja, ele já pode tomar as providências cabíveis, como fazer a denúncia na delegacia ou mesmo procurar a Defensoria Pública”, afirmou Giusti.

Canais oficiais

A DPE-AP mantém como WhatsApp institucional oficial o número (96) 98133-0422, além de telefones funcionais em todos os núcleos. Todos estão disponíveis no site da instituição.

Durante o andamento de um processo, outros números também podem entrar em contato com o assistido. Esses contatos estão cadastrados no banco de dados da Defensoria e podem ser conferidos pela nova ferramenta.

A instituição reforça que seus serviços são gratuitos e que defensores e servidores não solicitam documentos pessoais por números desconhecidos.

Como se proteger

Em caso de suspeita de golpe, a orientação é não enviar dados ou documentos, bloquear e denunciar o número pelo próprio WhatsApp e confirmar a informação com a Defensoria pelos canais oficiais.

Também é importante:

– Desconfiar de ligações, e-mails e mensagens de números desconhecidos; – Não clicar em links enviados por remetentes suspeitos; – Não fazer depósitos ou transferências sem confirmar a informação com a instituição; – Desconfiar de promessas de ganhos fáceis ou de situações que exijam pagamento ou compartilhamento de informações com urgência.

Via Defensoria Pública do Estado

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