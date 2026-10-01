Programa Jovem Descolado forma 300 jovens e amplia alcance da iniciativa no Amapá

Cerimônia marcou a conclusão da edição 2026 do programa, que promove qualificação profissional, empreendedorismo e protagonismo juvenil

Ana Celine Corrêa

A cerimônia de formatura do programa Jovem Descolado, iniciativa gratuita de qualificação profissional e formação empreendedora para jovens de 17 a 29 anos, foirealizada na última segunda-feira (28), na Nuance Eventos, em Macapá. Promovido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e pelo Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude(Sejuv), com apoio da Faculdade Estácio no Amapá, o evento celebrou a conclusão da edição 2026 por 300 participantes de Macapá e Santana.

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Amapá, Josiel Alcolumbre, esteve presente na solenidade e destacou o empenho dos jovens ao longo da edição.

“Ao longo dessas nove edições, o Sebrae já qualificou mais de 4 mil jovens. E essa edição, em especial, é a primeira do programa que tem 50% de participação dejovens de 17 e 18 anos. Nunca foi assim. Parece um dado pouco relevante, mas é muito importante porque mostra que os mais jovens compreenderam que dá para focar no empreendedorismo e estão dando um retorno positivo. E acreditamos que isso vai trazer muitadiferença para o nosso estado”, pontuou o presidente, Josiel Alcolumbre.

Formatura

A cerimônia marcou a conclusão da jornada de 120 horas do programa, voltado ao desenvolvimento pessoal, à empregabilidade e ao empreendedorismo. A edição foi compostapor 18 turmas, com 180 jovens participantes de Macapá e 120 de Santana.

De acordo com o gerente de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, foram quase dois meses de capacitação, preparando os jovens para o mercadode trabalho e novos controles de negócios.

“Celebramos a conclusão de uma etapa muito importante do Jovem Descolado. São 300 jovens formandos que passaram por dois meses de imersão, trabalhando quatro eixosfundamentais para a preparação profissional, o desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo. O programa é uma metodologia do Sebrae, realizada em parceria com o governo do estado do Amapá, e esse ano com o apoio da Faculdade Estácio. É uma alegria prestigiarmais uma edição de sucesso, entregando nossos jovens amapaenses qualificados para o mercado de trabalho”, destacou Maikon Richardson.

Protagonismo

A formanda, Ana Paula do Rosário, foi a oradora da turma e ressaltou que empreender também significa criar oportunidades.

“Nós chegamos ao fim dessa jornada com uma mentalidade transformada e preparados para enxergar possibilidades onde antes víamos apenas desafios. Fomos colocadosdiante de desafios que ultrapassaram o conteúdo de uma sala de aula. Vivemos situações que exigiram maturidade, diálogo e, acima de tudo, a disposição de compreender uns aos outros. Nós fomos colocados diante dos nossos próprios limites e aprendemos a ultrapassá-los”,declarou Ana Paula do Rosário.

Programa

Criado em 2017 e posteriormente nacionalizado pelo Sistema Sebrae, o Jovem Descolado tem como foco desenvolver o protagonismo juvenil, a autonomia e a preparaçãopara o mercado de trabalho ou para a criação de novos negócios.

Resultados

Com os 300 novos formandos, o programa alcança 4.151 jovens impactados no Amapá, contribuindo para a inserção no mercado de trabalho e para o desenvolvimento denegócios próprios de forma consciente.

Oportunidades

O Balcão de Oportunidades será realizado no dia 13 de outubro, às 14h, na sede do Sebrae em Macapá. A ação reunirá 30 empresas contratantes para aproximar os jovensformados de oportunidades de emprego, estágio, networking e geração de negócios.

Interessados em integrar as próximas turmas do Programa Jovem Descolado já podem procurar o Sebrae Amapá para realizar a pré-inscrição e acompanhar as próximasoportunidades.

Coordenação

A iniciativa é coordenada pela gestora do Programa Jovem Descolado, Ediane Pires, sob a gerência da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson,em parceria com o Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas para a Juventude (Sejuv), e com apoio da Faculdade Estácio no Amapá.

Serviço

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...