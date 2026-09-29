Quebramar sobe o som e revela line-up da edição “Integrando as Guianas”

Maré Lançante reuniu batalha de MCs, nomes históricos do rap amapaense, artistas de Belém, apresentou teaser e novo site do festival; programação principal acontece de 27 de outubro a 1º de novembro

A maré começou a subir. Com patrocínio master da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Cultural e da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o Festival Quebramar 2026 entrou em uma nova fase no sábado (26), com a Maré Lançante. A noite apresentou o line-up da 8ª edição e reuniu batalha de MCs, rap, cultura urbana e artistas de diferentes territórios da Amazônia.

Conduzida pelas divas do Quebramar, Rapper Prisca e Brenda Adnerb, a programação também marcou o lançamento do teaser oficial do Festival Quebramar 2026 e do novo site oficial, que reúne informações sobre artistas, atividades, programação e novidades da edição.

Depois da Preamar, iniciada em setembro com o Quebramar na Escola, a Maré Lançante funcionou como esquenta para os seis dias de festival, de 27 de outubro a 1º de novembro. A programação terá artistas do Amapá, de outros estados brasileiros, da Guiana Francesa e do Suriname. O tema desta edição, “Integrando as Guianas”, destaca territórios que compartilham fronteiras, histórias, culturas e música.

Para Heluana Quintas, coordenadora de produção do Festival Quebramar, a Maré Lançante foi um momento importante de preparação e aproximação com o público.

“A Maré Lançante é esse momento de apresentar o que estamos construindo e aproximar o público da energia do festival. O Quebramar chega à sua 8ª edição com o desafio e a alegria de integrar diferentes territórios, cenas e linguagens. Estamos preparando uma programação diversa, gratuita e conectada com a realidade amazônica, valorizando artistas do Amapá e promovendo encontros com outras regiões e com as Guianas”, afirma Heluana Quintas.

MC no mic, rima na ponta da língua

Um dos momentos mais intensos da noite foi a Batalha da Arte, que recebeu uma das seletivas estaduais de MCs para o Duelo de MCs, que acontece em Minas Gerais, ainda este ano.

Dezesseis MCs disputaram a vaga no formato clássico das batalhas, com improviso, respostas rápidas, ataques, contra-ataques e a pressão de encaixar a rima no beat.

Quem levou a melhor foi Smile MC, que garantiu a classificação e se juntou aos outros 12 MCs já selecionados. Ao todo, são 13 nomes já confirmados na final estadual, cuja data ainda será anunciada, mas ocorrerá este ano.

Para Psy, produtor cultural e coordenador da Batalha da Arte, realizar uma seletiva desse porte dentro do Quebramar ajuda a inserir a produção hip-hop amapaense em um circuito nacional.

“A Batalha da Arte tem justamente essa proposta de reunir pessoas diferentes, de vários estilos, idades e territórios, e fortalecer a cultura hip-hop daqui. Fazer uma seletiva dentro do Quebramar é muito importante porque estamos falando de um festival que tem uma relevância nacional e que volta agora com uma proposta de conexão com outros territórios. É uma oportunidade para os MCs mostrarem sua potência e para a cena do Amapá ocupar esse espaço”, destaca Psy.

A noite também contou com CRGV e Máfia Nortista, dois nomes importantes da história do rap amapaense, além de Pretogonista e da DJ Isa do Phelp.

Da Cremação para o Quebramar

Se a batalha colocou a rima no centro da roda, a chegada de Pelé do Manifesto e Budokaos, de Belém (PA), levou a Maré Lançante para outra direção.

Os artistas apresentaram o peso do rap paraense e lançaram “A Grande Obra”, álbum inspirado em A Divina Comédia, de Dante Alighieri.

Nas mãos do artista Pelé do Manifesto, a obra clássica ganha uma nova leitura, atravessada pelas vivências da periferia, pela poesia e pela linguagem do hip-hop. Rapper, ator, poeta, apresentador e um dos destaques do rap paraense, o artista tem mais de uma década de carreira e agora, com seis discos lançados.

“A Grande Obra é um trabalho muito especial porque é inspirado na Divina Comédia, e traz a potência da obra para a nossa realidade, para as nossas vivências, para a periferia, para o nosso jeito de contar histórias. É um álbum que fala de caminhos, conflitos, escolhas, quedas e superações, mas a partir da nossa perspectiva. Poder lançar esse trabalho dentro do Quebramar, em um festival que está propondo essa integração entre os territórios, foi muito simbólico para nós”, afirma Pelé do Manifesto.

O encontro com Pretogonista reforçou uma das características da Maré Lançante: aproximar artistas de diferentes gerações e cenas da região Norte.

E o que vem por aí?

O principal anúncio da noite foi o line-up da 8ª edição do Festival Quebramar. A programação se estende por seis dias e reúne nomes de diferentes pontos do mapa musical brasileiro e da região das Guianas.

Entre os destaques estão a rapper Ebony (RJ), Black Pantera (MG), Jonathan Ferr (RJ), MC Taya (RJ), Gang do Eletro (PA), Suraras do Tapajós (PA), Orquestra Indígena (MS) e os artistas da Guiana Francesa e do Suriname Loriane (GF) e Souyjengé (SUR).

A cena amazônica e amapaense também ganha espaço com Afrocriaú, Desolation, Stereovitrola, Matinta Perera, Luxuosos Corações, Mano Roots, Anthony Barbosa e Prisca, entre outros.

Line-up — Festival Quebramar 2026

Ebony (RJ) Black Pantera (MG) Jonathan Ferr (RJ) MC Taya (RJ) Suraras do Tapajós (PA) Orquestra Indígena (MS) Gang do Eletro (PA) Souyjengé (SUR) Desolation (AP) Luxuosos Corações convida Bell Brandão e Jhimmy Feiches (AP) Mano Roots convida Raidol e Juca Culatra (AP/PA) Stereovitrola (AP) Matinta Perera (AP) Filomedusa (AC) Casa de Caba (AM) Loriane (GF) Calorosa (MT) Clube da Guitarrada (PA) Anthony Barbosa convida Sem Fim (AP) Prisca convida DIF & AIIR (AP)

A programação atravessa rap, música eletrônica, guitarrada, rock, música indígena e diferentes vertentes da produção independente. A proposta é transformar o Quebramar em ponto de encontro entre cenas separadas por fronteiras geográficas, mas unidas por referências, histórias e sonoridades.

Depois da Preamar e da Maré Lançante, a próxima grande onda chega no fim de outubro. De 27 de outubro a 1º de novembro, o Festival Quebramar ocupa Macapá com seis dias de programação e a proposta de transformar o Amapá em ponto de encontro das Guianas.

Serviço

Festival Quebramar 2026 — 8ª edição

Tema: Integrando as Guianas

Data: 27 de outubro a 1º de novembro de 2026

Local: Macapá (AP)

Programação: gratuita

Site oficial: festivalquebramarap.com.br

Instagram: @quebramarfestival

Texto: Mary Paes

Fotos: Geórgia Salvador

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