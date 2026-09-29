V Colóquio da UNIFAP reúne diferentes saberes para pensar a educação nas Amazônias

Encontro do PPGED acontece de 5 a 7 de outubro e coloca em debate conhecimentos, culturas e experiências historicamente afastados dos espaços tradicionais de produção científica

Entre rios, florestas, territórios tradicionais e diferentes modos de viver e produzir conhecimento, as Amazônias também constroem outras formas de pensar a educação. É a partir dessa perspectiva que o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amapá (PPGED/UNIFAP) realiza, de 5 a 7 de outubro, o V Colóquio da Linha de Pesquisa Educação, Culturas e Diversidades, no Auditório do Departamento de Educação (DED) da universidade.

Com o tema “Rios de Saberes: a educação navegando contra as correntes hegemônicas nas Amazônias”, o encontro pretende reunir docentes, estudantes, egressos, pesquisadores, artistas, agentes culturais e representantes de comunidades para três dias de debates, apresentações de pesquisas, rodas de conversa, manifestações culturais e troca de experiências.

Realizado anualmente como desdobramento da disciplina obrigatória Educação, Culturas e Diversidades, do mestrado e doutorado do PPGED, o Colóquio busca colocar diferentes conhecimentos em movimento e ampliar o espaço de escuta para saberes que, historicamente, ficaram à margem das formas tradicionais de produção científica.

A programação parte da metáfora dos rios amazônicos para aproximar conhecimentos produzidos por povos indígenas, comunidades quilombolas, populações tradicionais dos campos, águas e florestas, movimentos sociais, mulheres amazônidas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas privadas de liberdade, diferentes expressões religiosas e manifestações culturais.

Mais do que discutir educação, a proposta é questionar quais conhecimentos são reconhecidos, quem tem espaço para produzir ciência e quais vozes ainda precisam ser ouvidas.

“Quando falamos em rios de saberes, estamos falando justamente dessa possibilidade de fazer a educação navegar por outros caminhos, reconhecendo que existem conhecimentos produzidos nos territórios, nas comunidades, nas culturas e nas experiências de vida que precisam estar dentro da universidade e dialogar com a produção científica. O Colóquio é um espaço para essa confluência, para a escuta e para a construção coletiva de outras possibilidades de educação nas Amazônias”, destaca o professor Albert Cordeiro, coordenador do evento.

Conhecimento em movimento

Ao longo dos três dias, pesquisas e experiências desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação serão apresentadas ao público, ao lado de debates e atividades que estimulam o diálogo entre universidade, sociedade e diferentes territórios amazônicos.

A programação de abertura acontece no dia 5 de outubro, a partir das 16h30, com uma atividade cultural, seguida da mesa de abertura e palestras. Nos dias seguintes, o encontro prossegue com painéis temáticos, mesas, apresentações de pesquisas, debates e rodas de conversa.

A expectativa é aproximar estudantes da graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, agentes culturais e demais interessados em discutir educação, diversidade, cultura e os múltiplos saberes que atravessam a vida amazônica.

A realização é do PPGED/UNIFAP, com apoio de Mary Paes Assessoria de Comunicação e Imprensa e da professora Lene Moraes.

Serviço

V Colóquio da Linha de Pesquisa Educação, Culturas e Diversidades

Tema: “Rios de Saberes: a educação navegando contra as correntes hegemônicas nas Amazônias”

Data: 5, 6 e 7 de outubro

Local: Auditório do Departamento de Educação (DED) – UNIFAP

Abertura: 5 de outubro, a partir das 16h30

Inscrições: a partir das 15h do dia 5 de outubro, no local do evento

Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores, agentes culturais e interessados na temática

Realização: UNIFAP/PPGED

Texto: Mary Paes

Fotos: Lene Moraes

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