Fertilidade em pauta: 4 hábitos que podem entrar na conversa sobre saúde reprodutiva

Alimentação, atividade física, sono, consumo de álcool e tabaco estão entre os aspectos que podem ser avaliados durante o planejamento reprodutivo



A fertilidade está relacionada a diferentes aspectos da saúde e pode ser discutida antes mesmo de uma tentativa de gravidez. Durante uma consulta de planejamento reprodutivo, hábitos cotidianos entram na avaliação ao lado de histórico médico, idade, uso de medicamentos e condições que possam interferir na capacidade de concepção. Serviços especializados em reprodução, como o Fleury Fertilidade, podem fazer parte desse acompanhamento.

Algumas mudanças de rotina podem contribuir para a manutenção da saúde geral e reprodutiva, mas seus efeitos não devem ser tratados como garantia de gravidez. A fertilidade envolve fatores femininos e masculinos, além de situações clínicas que exigem investigação específica. Veja quatro hábitos:

1. Manter uma alimentação equilibrada

A alimentação integra os cuidados gerais de saúde e pode fazer parte da preparação para uma gestação. Uma dieta variada, com frutas, verduras, legumes, cereais, proteínas e fontes adequadas de vitaminas e minerais, contribui para o funcionamento do organismo.

Durante o planejamento, o profissional pode avaliar hábitos alimentares e identificar situações que mereçam atenção. Restrições alimentares específicas, deficiências nutricionais e alterações de peso podem exigir orientações individualizadas.

Para quem pretende engravidar, o ácido fólico merece atenção. A suplementação antes da concepção é recomendada para reduzir o risco de defeitos do tubo neural, com dose definida de acordo com a avaliação médica.

2. Praticar atividade física

A atividade física regular faz parte dos cuidados relacionados à saúde geral. Durante o planejamento reprodutivo, o tipo, a frequência e a intensidade dos exercícios podem ser discutidos de acordo com as condições de cada pessoa.

Exercícios moderados podem integrar uma rotina saudável. Já treinos muito intensos, especialmente quando associados a baixo peso ou ingestão energética insuficiente, podem estar relacionados a alterações menstruais em algumas mulheres.

A recomendação, portanto, precisa considerar o perfil individual. Pessoas sedentárias também podem precisar de uma adaptação gradual antes de aumentar a carga de exercícios.

3. Rever o consumo de álcool e tabaco

Álcool e tabaco são outros pontos que podem entrar na conversa sobre saúde reprodutiva. O consumo de cigarro está associado a alterações da função reprodutiva feminina e masculina, além de riscos durante a gestação.

No caso do álcool, a orientação muda quando existe possibilidade de gravidez. Como não há nível de consumo de álcool considerado seguro durante a gestação, quem está planejando engravidar pode discutir com o profissional a melhor conduta.

A avaliação também pode abordar outras substâncias utilizadas de forma recreativa ou medicamentos sem prescrição. O objetivo é verificar possíveis impactos sobre a saúde e sobre uma eventual gestação.

4. Organizar sono e acompanhamento da saúde

O sono também pode ser considerado dentro de uma avaliação geral. Manter horários regulares e buscar descanso adequado contribui para o funcionamento do organismo, embora não exista um hábito de sono capaz, isoladamente, de determinar a fertilidade.

Outro cuidado é manter consultas e tratamentos de condições já conhecidas. Diabetes, alterações da tireoide, hipertensão, síndrome dos ovários policísticos e outras condições podem exigir acompanhamento antes de uma gravidez.

Medicamentos de uso contínuo também devem ser revisados com o profissional responsável. Alguns tratamentos precisam de ajustes antes da concepção, enquanto outros podem ser mantidos conforme indicação médica.

Hábitos de rotina fazem parte de uma avaliação mais ampla da saúde reprodutiva. Alimentação, atividade física, álcool, tabaco, sono e controle de doenças podem ser discutidos durante o planejamento, mas não substituem a investigação quando existe dificuldade para engravidar. Nesses casos, a avaliação médica considera fatores femininos e masculinos e define os exames necessários conforme o histórico de cada pessoa.

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