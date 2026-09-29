Rapper paraense Pelé do Manifesto lança álbum inspirado na Divina Comédia

Primeiro show de ‘A Grande Obra’, disco mais recente do artista, aconteceu durante Maré Lançante, do Festival Quebramar, na Central Única das Favelas, sábado, 26, em Macapá

Por Wallace Fonseca

O rapper paraense Pelé do Manifesto fez o primeiro show de ‘A Grande Obra’, inspirado na Divina Comédia, de Dante Alighieri, à noite de sábado, 26, durante a Maré Lançante, no lançamento do Line-up do Festival Quebramar 2026, na Central Única das Favelas (CUFA), em Macapá.

“Tô trazendo aqui para Macapá um show de lançamento do meu disco. Ele é baseado no Inferno da Divina Comédia. Vamos mostrar um pouco de pecado, um pouco dos círculos e de alguns personagens que são fundamentais para tudo isso, unificando com o que temos aqui hoje”, explicou Pelé do Manifesto, ao traduzir o novo trabalho.

O disco de dez faixas foi produzido por Budokaos (Marcel Barreto) e apresenta paralelos líricos da obra clássica de Dante com a rotina do homem negro brasileiro. Com seu estilo híbrido de produção, Marcel também assume vocais e guitarra.

Através de sua sonoridade amazônica, os artistas consolidam o Norte do Brasil como um polo de produção cultural independente, e destacam como as parcerias fortalecem o cenário do rap nacional.

“Macapá é um local muito forte para o rap na região Norte. Estive aqui em 2019 com o Pretogonista e o Brak’s”, a mesma rapaziada com quem dividi o palco esta noite. Uma galera muito legal”, contou.

Além da música, Allan Roosevelt, conhecido artisticamente como Pelé do Manifesto, atua academicamente na área de letras da Universidade Federal do Pará (UFPA) e desenvolve um projeto de arte-educação em Belém. Sua iniciativa ‘Oficina de Rima’ já visitou mais de 250 escolas paraenses.

Pelé também participa do programa televisivo ‘Bora Lá’, voltado ao protagonismo das periferias de Belém. “Meu trabalho é esse, com a periferia, com a população preta, com a arte, com a música e com quem precisa estar vivo”, conclui o rapper.

Ouça o álbum “A Grande Obra” no link: https://open.spotify.com/album/6BbOhenZMYApfQjcwCdnKk?si=W-JBgjPtTfmT3sU-YgKW_Q&utm_source=copy-link

Texto; Wallace Fonseca

Fotos: Georgia Salvador e Mary Paes

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