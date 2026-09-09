Festival Quebramar anuncia inscrições para cobertura colaborativa até 5 de outubro

Seleção reúne comunicadores, estudantes, fotógrafos, videomakers e criadores de conteúdo para contar as histórias da 8ª edição do festival em Macapá

Com patrocínio master da Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, e realização do Ministério da Cultura, via Lei Federal de Incentivo à Cultura- Lei Rouanet, o Festival Quebramar abre espaço para quem quer participar da construção da sua 8ª edição. As inscrições para a Cobertura Colaborativa estão abertas, até 5 de outubro.

A seleção é um convite para uma experiência que reúne comunicadores, estudantes e pessoas interessadas em comunicação, cultura e produção para acompanhar o festival por dentro e ajudar a contar suas histórias.

A proposta vai muito além de fazer registros dos shows. Quem integrar a equipe poderá acompanhar diferentes momentos do Quebramar, desde os bastidores e processos de produção até apresentações, debates, oficinas, exposições e encontros entre artistas, produtores e público. Textos, entrevistas, fotografias, vídeos e conteúdo para redes sociais estão entre as possibilidades de atuação.

A cobertura acompanha o festival desde suas primeiras movimentações. A programação já começou com o Preamar – Quebramar na Escola, no dia 2 de setembro, etapa da edição 2026, que leva ações culturais para escolas de Macapá, Santana, Mazagão e Oiapoque. Depois, no dia 26 de setembro, acontece a Maré Lançante, com o lançamento do site do Festival Quebramar, divulgação da Line-up e o Esquenta Batalha de MCs.

O grande encontro acontece de 27 de outubro a 1º de novembro, quando o Festival Quebramar ocupa Macapá com sua programação multicultural. Para a equipe de cobertura, será uma oportunidade de acompanhar de perto artistas, linguagens, territórios e histórias que atravessam a programação e ajudam a construir a identidade do festival.

A experiência não é novidade. A Cobertura Colaborativa já integrou edições anteriores do Quebramar e retorna em 2026 como um espaço de troca, aprendizado e experimentação. A proposta é reunir diferentes olhares e habilidades, permitindo que quem está começando também possa aprender na prática com quem já atua na comunicação e na produção cultural.

“A cobertura colaborativa é uma das formas de fazer com que o festival seja contado por diferentes vozes. É uma experiência de troca, em que as pessoas não apenas registram o que está acontecendo, mas também vivenciam os bastidores, experimentam linguagens e ajudam a construir a memória do Quebramar”, destaca Heluana Quintas, coordenadora de produção do festival.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever estudantes, comunicadores, designers, videomakers, fotógrafos, redatores, criadores de conteúdo e entusiastas da comunicação e da cultura. Também há espaço para intérprete de francês e inglês, além de revisores de texto e outras áreas.

As inscrições seguem abertas até 5 de outubro. Para participar, basta acessar o formulário disponível no link da bio do Instagram @quebramarfestival. Os profissionais selecionados, receberão certificados de colaboração.

Patrocínio, realização e parcerias

Patrocínio master: Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural

Realização: Ministério da Cultura, via Lei Rouanet

Produção Baluarte Cultural e Coletivo Palafita

Apoio: Governo do Amapá, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Amapá) e Central Única das Favelas (CUFA-AP).

Serviço

Cobertura Colaborativa – Festival Quebramar 2026

Inscrições: até 5 de outubro de 2026

link disponível na bio do Instagram @quebramarfestival

Fotos: Geórgia Salvador/Renato Reis/Mary Paes

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