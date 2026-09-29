CIEE fecha mês de setembro com 15 vagas de estágio no Amapá

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE encerra o mês de setembro com 15 novas oportunidades de estágio no Amapá. Nesta semana, estudantes de cursos de graduação, como Administração, Contabilidade, além de alunos do ensino médio, podem concorrer às vagas disponíveis no programa.

Para participar dos processos seletivos, é necessário realizar o cadastro gratuito no portal do CIEE, por meio do portal.ciee.org.br. Após criar o perfil, o estudante deve manter atualizados os dados pessoais, escolares e de contato. As informações cadastradas são utilizadas pelo CIEE e pelas empresas para identificar candidatos que tenham perfil compatível com as oportunidades disponíveis e realizar os encaminhamentos para entrevistas.

Além das informações básicas, o candidato pode tornar o perfil mais completo com recursos como redação e vídeo de apresentação. As ferramentas permitem destacar habilidades, interesses e objetivos profissionais, ajudando o estudante a apresentar melhor seu perfil aos recrutadores.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na Avenida Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar, bairro Central. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

EXPO CIEE

A EXPO CIEE 2026, maior evento jovem gratuito da América Latina, está com inscrições abertas e marca uma nova fase do CIEE ao evoluir de uma feira de carreiras para um ecossistema completo de experiências, desenvolvimento, oportunidades e conexão com o futuro.

Para quem está fora de São Paulo, será possível acompanhar a programação completa, montar a agenda de atividades e conteúdos que melhor combinam com os interesses de cada visitante, participar da gamificação e emitir os certificados de participação das palestras assistidas. Faça sua inscrição através do site: www.expociee.com.br e, em seguida, acesse o aplicativo do evento em: expociee2026.yazo.app.br/app-links.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

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