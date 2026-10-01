Sebrae Delas conecta empreendedoras em encontro de networking em Macapá

Programação reúne Mônica Lopes e Helenise Amorim para compartilhar experiências, ampliar conexõese estimular novas oportunidades

Isadora Castro

O Projeto Sebrae Delas, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove nesta quarta-feira (30), um encontro de networking voltado à conexão e à troca de experiências entre mulheres que empreendem em Macapá. A programaçãoserá realizada a partir das 19h, no Kalinã Bistrô, e contará com a participação das empresárias Mônica Lopes e Helenise Amorim.

A gestora do Projeto Sebrae Delas, Lailla Nascimento, ressalta a importância do encontro para vozes femininas no Amapá.

“Nossa proposta é criar um espaço de troca e aprendizado, mostrando que o empreendedorismo feminino também se fortalece quando essas mulheres estão conectadas e têm acesso a conhecimento, apoio e novas oportunidades. É uma satisfação poder realizar esse encontrono Kalinã Bistrô e acompanhar de perto essa jornada de tantas empreendedoras do Amapá”, destaca Lailla Nascimento.

Palestra

A programação contará com a participação das empresárias Cris Teixeira, consultora de Imagem e Posicionamento, que conduzirá a palestra “Sua Imagem Vende!”, para abordar a importância da imagem como ferramenta estratégica para o posicionamento profissionale o fortalecimento da marca.

Também estará presente Marly Barbosa, mentora e palestrante, que conduzirá uma reflexão sobre o papel da mulher empreendedora, que destaca a importância do conhecimento, da autoridade e da tomada de decisões para o desenvolvimento e o fortalecimento dos negócios.

Projeto

Sebrae Delas é uma iniciativa nacional que incentiva o empreendedorismo feminino com ações estruturadas em três pilares: EU, MEU e NÓS, que trabalham o desenvolvimento pessoal, o fortalecimento dos negócios e a construção de redes de conexão entre empreendedoras.A proposta integra capacitação, mentorias, eventos e oportunidades de networking, com foco no fortalecimento de competências, comportamentos e habilidades essenciais para o sucesso nos negócios.

Objetivo

O projeto tem como objetivo promover um espaço de conexão, troca de experiências e fortalecimento entre mulheres empreendedoras do Sebrae Delas. Ele busca estimular a criação de relacionamentos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento dos negóciose para o crescimento coletivo.

Programação

Data: 30.9.2026 – Quarta-Feira

Boas-vindas

Hora: 19h

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Inauguração Oficial do Restaurante Kalinã Bistrô

Hora: 19h20

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Palestra: Sua imagem vende – Cris Teixeira

Hora: 19h40

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Jantar

Hora: 20h30

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Momento Mulher Empreendedora – Marly Barbosa

Hora: 21h

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Encerramento

Hora: 21h40

Local: Espaço Gastronômico – Kalinã Bistrô

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...