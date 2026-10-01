Espetáculo amazônico recebe nove indicações ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional

“Borboletas bebem lágrimas de tartarugas”, que reúne artistas do Amazonas e Ceará, concorre à 25ª edição da premiação.

Fruto da conexão entre artistas Amazonas e Ceará, o espetáculo “Borboletas bebem lágrimas de tartarugas” é anunciado como finalista em nove categorias do Prêmio Cenym, apresentado pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB). Em sua 25ª edição, a premiação é dedicada aos artistas e profissionais independentes do teatro brasileiro. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de novembro pelo site www.cenyms.com. Além das indicações, o monólogo foi selecionado para o Festival de Teatro de Guaramiranga e o Festival de Teatro da Amazônia.

“Borboletas bebem lágrimas de tartarugas”, que conta a história de Tapy, uma tartaruga que aprende sobre o tempo do rio, das coisas e de si mesma, e conduz a plateia por temas como memórias, ensinamentos e transformações, é dirigido e atuado por Ítalo Rui. O amazonense recebeu três indicações no Prêmio Cenym – Melhor Ator e Melhor Monólogo; além de Melhor Qualidade Artística de Produção ao lado da dramaturga Pricilla Conserva. A quarta indicação é Viviane Palandi que concorre a Melhor Preparação Corporal ou Direção de Movimento. O músico Ayrton Pessoa Bob concorre a dois prêmios: Melhor Trilha Sonora Original ou Adaptada e Melhor Sonoplastia, Efeitos Sonoros ou Trilha Fragmentada. Já o técnico Elson Arcos concorre a Melhor Execução e Qualidade Som. A montagem ainda concorre aos prêmios Melhor Adereços e Objetos de Cena para Davi Martins e Melhor Iluminação ou uso da Luz Melhor para Paulo Martins.

Para o artista Ítalo Rui as indicações ao prêmio nacional representam o caráter coletivo do processo criativo de “Borboletas bebem lágrimas de tartarugas”, marcado tanto pela junção de artistas do Norte e Nordeste, além da parceria com cientistas do Amazonas. Para transformar em arte o hábito denominado como Lacrifagia, em que borboletas se nutrem das lágrimas de tartarugas, a equipe artística passou um mês no Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia (CEQUA), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e no borboletário do Museu da Amazônia (MUSA), em pesquisa de campo junto aos pesquisadores. “Por mais que seja um solo, a gente nunca faz nada sozinho, então são nove categorias bem diversas e eu levo muita gente comigo nesse espetáculo, então acho que só reforça como que o teatro é uma arte coletiva, uma arte de grupo, sabe? E cada pessoa vai somando e engrandecendo mais o trabalho”, conta o amazonense.

O projeto foi contemplado no Edital nº 07/2024 – FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS DE TEATRO da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Amazonas.

Seleção para festivais

Além das indicações ao Prêmio Cenym, o monólogo comemora também a seleção para dois relevantes festivais do País. Um deles foi o 32º Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT), no Ceará. Apenas 10 espetáculos foram selecionados para o Palco Ceará, um dos espaços do evento realizado na última semana, na cidade de Guaramiranga, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de distância da capital cearense.

Agora é a vez do 20º Festival de Teatro da Amazônia, realizado em Manaus, com programação de 27 de setembro a 11 de outubro. “Estou emocionado com essas seleções, são festivais que representam bem as regiões Nordeste e Norte, respectivamente, gerando encontros incríveis entre diversos grupos e com o público”, comenta.

Filme premiado e série no Canal Brasil

Ítalo Rui comemora também os bons frutos no audiovisual. Integrante do elenco de “Adulto/Homem”, longa-metragem de Pedro Diógenes, a obra conquistou três prêmios este ano: Melhor Roteiro da Mostra Competitiva Brasileira do Festival Internacional Olhar de Cinema, em Curitiba (PR); e dois prêmios no festival Cine Jardim, realizado no Agreste Pernambucano: Melhor Atuação, para todo o elenco, reconhecendo o trabalho de 20 atores, incluindo Ítalo Rui; e Melhor Som, para Breno Furtado e Tiago Campos.

No streaming, o ator está no elenco de “Alucinação”, série de ficção sobre a vida do cantor Belchior, exibida pelo Canal Brasil. Na obra dirigida por Eduardo Albergaria, Ítalo Rui vive Jorge Mello, um dos principais parceiros musicais do cantor.

Borboletas Bebem Lágrimas de Tartarugas

Indicações Prêmio Cenym de Teatro Brasileiro

1.Ítalo Rui – Melhor Ator

2.Ítalo Rui – Melhor Monólogo

3.Ítalo Rui e Pricilla Conserva -Melhor Qualidade Artística de Produção

4.Davi Martins- Melhor Adereços e Objetos de Cena

5.Paulo Martins -Melhor Iluminação ou uso da Luz

6. Ayrton Pessoa Bob -Melhor Trilha Sonora Original ou Adaptada

7. Ayrton Pessoa Bob – Melhor Sonoplastia, Efeitos Sonoros ou Trilha Fragmentada

8. Elson Arcos -Melhor Execução e Qualidade Som

9. Viviane Palandi -Melhor Preparação Corporal ou Direção de Movimento

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Lídia Ferreira – Jornalista (MBT / AM 0398)

Crédito das fotos: Alonso Júnior

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