Novo portal do Detran-AP reúne serviços de CNH e veículos

Plataforma reúne consultas, emissão de documentos, serviços de habilitação e agendamentos; acesso aos procedimentos exige autenticação pela conta Gov.br

Condutores e proprietários de veículos no Amapá passam a contar, a partir desta quinta-feira, 1º de outubro, com um novo portal de serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP). A plataforma concentra diferentes atendimentos digitais relacionados à habilitação, veículos, infrações e agendamentos.

O novo ambiente foi criado para reunir procedimentos que antes poderiam exigir diferentes etapas de acesso às informações do órgão. Para utilizar os serviços disponíveis, o cidadão precisa entrar na plataforma e realizar a autenticação por meio de uma conta Gov.br.

Após o login, o usuário pode escolher o atendimento desejado e acompanhar as orientações específicas para realizar cada procedimento.

Serviços relacionados à CNH

Entre as opções disponíveis na área de habilitação estão a solicitação de adição de categoria, alteração de dados, emissão de nada consta e pedido da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Também é possível realizar o agendamento de exames práticos e teóricos, incluindo teste e reteste.

Outra ferramenta disponível permite consultar os instrutores autônomos e as autoescolas credenciadas pelo Detran-AP. A consulta possibilita verificar quais profissionais e estabelecimentos estão habilitados para atuar na formação de condutores no estado.

Documentos e serviços para veículos

Proprietários de veículos também podem realizar diferentes procedimentos pela plataforma.

Entre os serviços disponíveis estão a solicitação da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), emissão de boletos referentes a multas, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e comunicado de venda.

A concentração desses procedimentos em um único ambiente busca reduzir etapas para quem precisa acessar informações ou solicitar documentos relacionados ao veículo.

Portal também reúne Carta de Serviços

O novo site conta ainda com uma Carta de Serviços, espaço que organiza os atendimentos oferecidos pelo Detran-AP e informa os requisitos e procedimentos necessários antes do início de cada solicitação.

A ferramenta pode ser consultada especialmente por quem tem dúvidas sobre documentos, etapas ou condições exigidas para determinado atendimento.

O portal está disponível em portal.detran.ap.gov.br/inicio. Para acessar os serviços digitais, é necessário possuir uma conta ativa no Gov.br.

Via Assessoria de Comunicação/Detran-AP

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