Castração de cães e gatos será realizada de forma gratuita em Macapá

Atendimento acontece de 17 a 20 de setembro e inclui castração, microchipagem e medicamentos pós-cirúrgicos

Tutores de cães e gatos do Residencial Macapaba 2, na Zona Norte de Macapá, poderão participar de um mutirão gratuito de castração entre esta quinta-feira (17) e domingo (20). Os atendimentos serão realizados das 8h às 15h, na estrutura da Carreta Animal instalada na região.

A ação é realizada pelo Governo do Amapá em parceria com o Instituto Golias e prevê até 200 atendimentos por dia. Além da castração, os animais atendidos também poderão receber microchipagem e medicamentos para o período pós-cirúrgico.

Para participar, é necessário realizar inscrição antecipadamente pelo site oficial do projeto.

Como participar

O atendimento é destinado aos tutores que fizerem o cadastro prévio. A estrutura da Carreta Animal está posicionada no Corpo de Bombeiros do Residencial Macapaba 2.

Castração ajuda no controle populacional

A iniciativa tem como uma de suas finalidades contribuir para o controle da população de cães e gatos e para a prevenção de doenças graves. A programação utiliza a estrutura da Carreta Animal, que anteriormente integrou as ações realizadas durante a ExpoFeira 2026.

A programação também prevê a presença de representantes responsáveis pela área de Bem-Estar Animal e pela gestão do serviço, além de tutores que participarem dos atendimentos.

Serviço

O que: Mutirão de castração de cães e gatos

Quando: 17 a 20 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 15h

Local: Corpo de Bombeiros, Quadra 12, Rua 04, Residencial Macapaba 2

Atendimento: gratuito

Inscrição: castraamapa.com.br

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