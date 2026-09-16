Zaynara recebe primeira indicação ao Grammy Latino por “Amor Perene”

Cantora paraense concorre na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa” na 27ª edição do prêmio, marcada para novembro, em Las Vegas (EUA)

Zaynara acaba de alcançar um novo marco em sua carreira. Aos 25 anos, a cantora paraense acaba de receber sua primeira indicação ao Grammy Latino, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”, pelo álbum “Amor Perene”. O anúncio dos indicados à 27ª edição do prêmio foi feito na manhã desta quarta-feira (16) pela Academia Latina da Gravação. A cerimônia está marcada para 12 de novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Eu estou muito emocionada que é até difícil trazer em palavras! Por mais que eu torcesse, ver mais um sonho se consolidando em tão pouco tempo de carreira é sempre muito impactante, ainda mais por ser esse: uma indicação ao Grammy Latino. ‘Amor Perene’ é um álbum muito especial, foi a primeira vez que pude me experimentar como compositora, sobre o meu Pará e também trazer diferentes sonoridades ao Beat Melody. Essa indicação é ainda o resultado de muito esforço e dedicação da minha equipe e do apoio dos meus fãs, de quem eu sempre sou grata por tanto amor”, celebra Zaynara.

Lançado em 2025, “Amor Perene” é o segundo álbum de estúdio de Zaynara e representa uma nova etapa de sua trajetória. O trabalho, que conta com produção de Márcio Arantes, foi o primeiro lançado pela artista após a assinatura com a gravadora Sony Music Brasil e reúne 10 faixas, nas quais ela amplia as possibilidades do Beat Melody, do qual é precursora, e também se experimenta pela primeira vez como compositora.

“O conceito do álbum nasceu da minha relação com os rios. Eu nasci e cresci na beira do rio. Quis falar sobre isso, sobre esse rio que nunca para de correr, mesmo com as cheias e as secas, que é como o amor e igual ao cuidado com a gente mesma”, resumiu a artista sobre conceito do álbum na época do lançamento. Entre as faixas que ganharam destaque estão “Perfume da Bôta” e “Amazônia Menu”. O álbum também reúne duas colaborações: “Aceita Meu Tchau”, com Raphaela Santos, e “5 Estrelas”, com Tierry.

A indicação chega em um momento de crescimento da presença de Zaynara na música brasileira. Nascida e criada em Cametá, no nordeste do Pará, a artista começou a cantar ainda criança, participando de concursos de calouros e apresentações na igreja. Aos 17 anos, em 2019, assumiu profissionalmente a carreira e passou a investir no Beat Melody, gênero novo que ajudou a levar sua música para diferentes públicos da região Norte.

Em 2022, lançou de forma independente seu primeiro álbum, “É Beat Melody”, que apresentou ao público músicas como “Quem Manda em Mim” e “A Destruidora”. Dois anos depois, assinou com a Sony Music Brasil e passou a ser empresariada pela Fonttes Promoções, contando também com a expertise da Mynd no desenvolvimento de sua carreira.

A partir daí, vieram apresentações em grandes festivais e projetos, incluindo sua estreia no Rock in Rio Brasil 2024, além de participações no Festival São João da Thay, Festival Psica, Círio de Nazaré e “Alerta Experimenta”, dos canais Multishow e Bis. No mesmo ano, Zaynara venceu as categorias Revelação do Prêmio Multishow e do WME Awards Brasil.

Em 2025, além de lançar “Amor Perene”, a cantora se apresentou em eventos como Rock The Mountain e The Town e participou do “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, realizado em um palco flutuante no Rio Guamá, no Pará, onde também estiveram Mariah Carey, Dona Onete, Joelma e Gaby Amarantos. Já em 2026, lançou o EP e audiovisual “Delirar” e o especial audiovisual “Carnaval Raízes”, além de ser anunciada como a única brasileira na lista global “Artists to Watch 2026”, da Amazon Music.

A indicação ao Grammy Latino se soma a uma sequência de acontecimentos importantes na carreira da cantora, que também foi anunciada como protagonista de “Brega Story”, nova série musical do Globoplay ambientada no Pará. Zaynara ainda realizou colaborações com artistas como Viviane Batidão e Solange Almeida ao longo de 2026.

Curtir isso: Curtir Carregando...