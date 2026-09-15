Alunos de Tartarugalzinho transformam histórias em livros

Projeto desenvolvido por professores incentiva estudantes a escrever, publicar e apresentar suas próprias obras

A literatura produzida dentro das escolas de Tartarugalzinho começa a ganhar espaço para além das salas de aula. Durante a ExpoAgro 2026, realizada no município, professores do Coletivo Três Marias apresentaram livros e compartilharam uma iniciativa que estimula estudantes da rede pública a conhecerem a literatura e também a se tornarem autores.

Formado por educadores de Tartarugalzinho, o coletivo desenvolve atividades com poemas, livros e produção textual nas escolas. A proposta é aproximar os estudantes da leitura e criar oportunidades para que eles transformem as próprias ideias e histórias em obras literárias.

O trabalho já resultou na publicação de livros escritos por alunos do município. Entre os jovens autores estão Arthur Casemiro e Alice, que tiveram suas produções transformadas em livros. A iniciativa também prevê novos lançamentos de obras produzidas pelos estudantes.

Professores levam literatura para dentro das escolas

A experiência surgiu a partir do trabalho de professores que passaram a utilizar a produção literária como ferramenta de aprendizagem. Poemas são desenvolvidos em sala de aula e posteriormente trabalhados para que os alunos possam avançar na construção de suas próprias obras.

De acordo com o professor e escritor Marvin Franklin, a iniciativa tem mostrado resultados concretos entre os estudantes.

“Essa professora, minha colega de trabalho, pega nossos poemas e trabalha em sala de aula. Então está tendo frutos. Já temos alunos autores”, relatou.

Natural de Oiapoque, Marvin vive em Tartarugalzinho há aproximadamente sete anos e atua com literatura. Segundo ele, quando lançou seu primeiro livro no município, a atividade chamou a atenção justamente por ser uma experiência pouco comum para a comunidade.

A partir desse contato, o trabalho passou a buscar novas formas de aproximar livros e estudantes.

Literatura também ocupa espaços culturais

A participação na ExpoAgro levou o projeto para um ambiente diferente da escola e permitiu apresentar ao público parte da produção desenvolvida pelos professores e alunos.

Para Marvin, eventos desse tipo podem funcionar como espaços de encontro entre educação, cultura e produção literária.

A proposta do coletivo é ampliar a presença da literatura no cotidiano dos estudantes, mostrando que a produção de um livro também pode começar dentro da escola e em municípios fora dos grandes centros.

“É importante a gente marcar esse lugar. A gente tem um instrumento pequeno, mas que transmite muita coisa para as pessoas e para a mente dos alunos que estão vendo a gente aqui”, afirmou o professor.

Com a participação de novos estudantes e a previsão de outras publicações, o projeto mantém a proposta de estimular a leitura e, principalmente, dar aos alunos a oportunidade de escrever e ocupar o espaço de autores.



Fotos: Aog Rocha

Com informações da Secom/GEA

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