CIEE oferece 19 vagas de estágio no Amapá para estudantes do ensino médio e superior

Estudantes que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho têm novas chances de contratação no Amapá. O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE oferece, nesta semana, 19 vagas de estágio destinadas a alunos do ensino médio e de cursos de nível superior.

Entre as áreas com oportunidades estão Administração e Contabilidade, além de outras formações. As vagas são voltadas a estudantes que desejam adquirir experiência profissional e desenvolver habilidades relacionadas à área de formação.

Para participar dos processos seletivos, é necessário realizar o cadastro gratuito no portal do CIEE, por meio do portal.ciee.org.br. Após criar o perfil, o estudante deve manter atualizados os dados pessoais, escolares e de contato.

As informações cadastradas são utilizadas pelo CIEE e pelas empresas para identificar candidatos que tenham perfil compatível com as oportunidades disponíveis e realizar os encaminhamentos para entrevistas.

Além das informações básicas, o candidato pode tornar o perfil mais completo com recursos como redação e vídeo de apresentação. As ferramentas permitem destacar habilidades, interesses e objetivos profissionais, ajudando o estudante a apresentar melhor seu perfil aos recrutadores.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na Avenida Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar, bairro Central. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

EXPO CIEE

A EXPO CIEE 2026, maior evento jovem gratuito da América Latina, está com inscrições abertas e marca uma nova fase do CIEE ao evoluir de uma feira de carreiras para um ecossistema completo de experiências, desenvolvimento, oportunidades e conexão com o futuro.

Para quem está fora de São Paulo, será possível acompanhar a programação completa, montar a agenda de atividades e conteúdos que melhor combinam com os interesses de cada visitante, participar da gamificação e emitir os certificados de participação das palestras assistidas. Faça sua inscrição através do site: www.expociee.com.br e, em seguida, acesse o aplicativo do evento em: expociee2026.yazo.app.br/app-links.

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

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