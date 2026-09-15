Novo monitoramento amplia vigilância em UTI pediátrica do HCA

Sistema conecta os leitos a uma central e permite acompanhar sinais vitais em tempo real

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, passou a contar com um novo sistema de monitoramento dos pacientes. A tecnologia reúne os equipamentos instalados nos leitos e uma central de vigilância, permitindo que a equipe acompanhe simultaneamente diferentes parâmetros clínicos.

A estrutura começou a ser utilizada há cerca de uma semana e foi implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O sistema integra equipamentos que já estavam disponíveis na unidade a novos monitores multiparamétricos.

Dados dos pacientes são acompanhados em tempo real

Entre as informações que podem ser visualizadas pela equipe estão frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação e respiração. Os dados ficam disponíveis na central, possibilitando o acompanhamento dos pacientes sem que o profissional precise estar ao lado do leito.

A ferramenta também organiza os alarmes conforme o nível de gravidade, registra episódios de arritmia e mantém um histórico dos sinais vitais. Com isso, alterações no quadro clínico podem ser identificadas durante o acompanhamento contínuo.

Segundo o médico intensivista pediátrico Uilton Tavares, a central facilita a identificação dos pacientes que precisam de atenção mais imediata.

“Ao olhar para o monitor, a gente consegue definir qual paciente naquele instante está precisando de um atendimento mais imediato. Não precisamos estar do lado do paciente para perceber isso.”

Estrutura reúne monitores e equipamentos de suporte

A implantação inclui três monitores de acompanhamento conectados aos leitos da UTI pediátrica. Também foram instalados cabeamento, rede lógica dedicada, pontos de energia, suportes, nobreaks, sistema de aterramento e outros componentes necessários para o funcionamento da estrutura.

A tecnologia permite que médicos, enfermeiros e demais profissionais da equipe multiprofissional tenham acesso às informações dos pacientes a partir da central de vigilância.

Para o médico intensivista, a disponibilidade das informações em tempo real pode auxiliar na adoção de condutas diante de alterações no estado clínico dos pacientes.

O sistema passa a integrar a estrutura de atendimento da UTI pediátrica do HCA, unidade que recebe crianças e adolescentes que necessitam de cuidados intensivos.

Fotos: Rodrigo Abreu/Sesa

Com informações da Sesa

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