Empreendedores de Tartarugalzinho participam de formação sobre sobrevivência digital

Encontro promovido pelo Comitê de Cultura no Amapá reuniu cerca de 40 empreendedores, artesãos e fazedores de cultura, com participação expressiva de mulheres

Cerca de 40 empreendedores, artesãos e fazedores de cultura de Tartarugalzinho participaram, no sábado (12), da formação “Técnicas de Sobrevivência Digital para Empreendedores Criativos”, realizada durante a tarde no município. A atividade foi promovida pelo Comitê de Cultura no Amapá e teve como foco o letramento digital, o uso das redes sociais para divulgação de produtos e serviços e a preparação dos participantes para ampliar sua presença no ambiente virtual.

Um dos destaques do encontro foi a participação expressiva de mulheres que buscavam uma maior intimidade com as ferramentas virtuais. Elas aproveitaram a formação para ampliar conhecimentos sobre as tecnologias digitais e descobrir novas possibilidades de divulgação de seus trabalhos. A iniciativa buscou aproximar os empreendedores de diversos formatos de comunicação, considerando que muitos deles ainda enfrentam dificuldades para utilizar as redes sociais de forma estratégica.

A formação foi ministrada por Georgeana Reis, técnica em Comunicação e Artes, e Victor Emanuel, assessor de Projetos e Parcerias do Comitê de Cultura. Durante a atividade, os participantes receberam orientações sobre a criação e utilização de perfis profissionais nas redes sociais, estratégias de divulgação e formas de alcançar novos clientes e públicos.

Para Victor Emanuel, o acesso às ferramentas digitais pode contribuir diretamente para dar maior visibilidade à produção cultural e artesanal dos municípios.

“Quando falamos em sobrevivência digital, estamos falando também de autonomia. É importante que o empreendedor cultural consiga utilizar as redes sociais não apenas para divulgar seu trabalho, mas para se apresentar profissionalmente, alcançar novos públicos e fortalecer sua atuação. O letramento digital amplia possibilidades e pode abrir portas para que esses fazedores de cultura também estejam mais preparados para participar de editais e outras oportunidades”, destacou.

Além da divulgação e do marketing digital, a formação abordou a importância da organização da trajetória profissional dos artistas e artesãos, especialmente para a participação em editais culturais. A proposta foi mostrar que manter informações, portfólio e contatos organizados nas plataformas digitais pode facilitar a apresentação dos trabalhos e ampliar as possibilidades de acesso a oportunidades.

Durante o encontro, os participantes também foram orientados sobre a criação e organização de perfis profissionais nas redes sociais, pensados para apresentar produtos, serviços e trabalhos artísticos de maneira mais adequada, fortalecendo a comunicação com clientes e com a sociedade.

A ação integra as iniciativas do Comitê de Cultura no Amapá voltadas à descentralização das informações e ao fortalecimento dos agentes culturais nos municípios, aproximando trabalhadores da cultura de conhecimentos que podem contribuir para a divulgação, profissionalização e ampliação de suas atividades.

Realização do Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá, Ministério da Cultura e Governo Federal, em parceria com a Associação Artístico Cultural e Desportiva do Município de Oiapoque (AACDMO Yakaikani) e Associação Ói Nóiz Akí.

Fotos: Comunicação Comitê de Cultura

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