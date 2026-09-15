TJAP e Senai oferecem a egressos do sistema prisional curso Mecânico Refrigerador

Encontrar um novo caminho, muitas vezes, vem em forma de novas oportunidades, e recomeçar pode ser ainda mais possível quando se tem rede de apoio. Foi nesse sentido que o Escritório Social do Tribunal de Justiça do Amapá (ES/TJAP) ofertou, na noite de segunda-feira (14), mais uma qualificação para pessoas egressas do sistema prisional. O grupo de participantes, formado por 25 alunos, teve sua aula inaugural do curso Mecânico Refrigerador, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AP), em Macapá.

Em sua segunda turma, a formação acontece em parceria com o Projeto Patronato, de iniciativa do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), e com o Senai/AP, A atividade é parte da articulação entre os poderes Executivo e Judiciário para assegurar qualificação adequada a quem está em processo de reintegração social.

Segundo a gerente do ES/TJAP, Eunice Silva, o curso atende às demandas do mercado de trabalho. Ao longo de 90 dias, os alunos terão a oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos e práticos, além de ajudá-los a enxergar no empreendedorismo uma forma de recomeçar.

“É de interesse nosso garantir cada vez mais que os egressos do sistema prisional sejam capacitados naquilo que o mercado tanto procura nessa área”, pontuou Eunice Silva.

A gerente do ES/TJAP acrescentou, ainda, que todos os estudantes que concluírem o curso com bons resultados serão contemplados com um kit empreendedor, uma forma de incentivá-los a seguir no ramo.

O instrutor da capacitação, Élcio Abreu, é um dos responsáveis em acompanhar os egressos no início das atividades. Ele afirmou que tanto a climatização quanto a refrigeração são setores que estão em crescimento contínuo, e trouxe mais detalhes de como a formação foi dividida.

“Eles vão aprender um pouco sobre as novas tecnologias e vão ter três etapas durante esse percurso: a parte básica, a introdutória prática. Nesse primeiro momento, nas três primeiras semanas, na parte básica, entenderão o que é a indústria hoje e como é a busca desses novos profissionais. Depois eles vão para a fase introdutória, referente à parte elétrica, compreender como que as centrais funcionam, os ar-condicionados, para depois vir a parte prática em si, a mão na massa”, destacou o instrutor.

As expectativas, para muitos alunos, são altas, em especial quando se trata da credibilidade das instituições no mercado de trabalho. Entre os egressos está M. V. C., que pontuou sobre como espera um futuro melhor e promissor.

“A importância desse curso para nós, que enfrentamos o início de uma nova trajetória, é muito grande. (…) Esperamos alcançar aquilo que desejamos: ter um futuro melhor, um lar melhor, sair daquela vida que nós vivíamos e hoje viver uma vida melhor. A capacitação é algo importante”, comentou o egresso.

Mais sobre o Escritório Social

Criado em 2021, o Escritório Social é fruto do Termo de Cooperação Técnica nº 005/2020, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o TJAP e os poderes Executivo e Judiciário estaduais.

A iniciativa integra a Política Nacional de Atenção às Pessoas Egressas do Sistema Prisional, instituída pela Resolução CNJ nº 307/2019, que orienta ações voltadas à inclusão social, à redução da reincidência penal e ao fortalecimento de políticas públicas de acolhimento.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Agnes Matilde

Fotos: Flávio Lacerda

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