Associação O Pequeno Nazareno mobiliza comunidades de seis estados no Dia Mundial da Limpeza

Iniciativa será realizada em nove localidades de praias e rios do Amazonas, Amapá, Pará, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte no dia 19 de setembro

Comunidades de onze localidades das regiões Norte e Nordeste participam, no dia 19 de setembro, do World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza), mobilização que reunirá crianças, adolescentes, educadores, moradores, voluntários, organizações sociais e representantes do poder público em ações de limpeza de praias, rios e outros espaços naturais. As atividades serão realizadas pela Associação O Pequeno Nazareno no Amazonas (OPN), Amapá, Pará, Ceará, Maranhão e Rio Grande do Norte.

A programação integra as ações do Projeto Dignidade para a Infância, realizado pela Associação em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. As mobilizações terão como foco o recolhimento de resíduos, o cuidado com áreas de uso coletivo e a conscientização sobre a preservação ambiental e o descarte adequado de materiais.





Edição 2025 da ação de limpeza de praias e rios – Acervo da Associação O Pequeno Nazareno

Para o coordenador-geral da OPN, Manoel Torquato, envolver crianças, adolescentes e moradores nas atividades contribui para levar a discussão ambiental à realidade cotidiana das comunidades. “Quando a comunidade participa diretamente do cuidado com o território onde vive, a preservação ambiental deixa de ser um tema distante e passa a fazer parte das escolhas do dia a dia. Essas ações também permitem que crianças e adolescentes compreendam seu papel na conservação dos rios, praias e espaços que fazem parte de suas comunidades”, afirma.





No Amazonas, o Clean Day terá atividades em Manaus, Coari e Carauari, todas das 8h às 10h. Na capital, a ação será realizada na região conhecida como “Volta do 11”, às margens do Lago do Aleixo, na Comunidade do 11 de Maio, bairro Colônia Antônio Aleixo. Em Coari, a mobilização ocorrerá na Comunidade Cesário Campelo, enquanto Carauari receberá a iniciativa na Comunidade Ponte do Emerson/Samuel Amaral.



No Amapá, adolescentes do bairro Nova Conquista e integrantes de projetos sociais parceiros farão a limpeza em uma cachoeira próxima à Comunidade de Vila Vitória, em Oiapoque. Já no Pará, a programação será realizada em Belém, das 9h às 11h, na Praia do Barro Branco, na Ilha de Outeiro.



O Ceará terá três frentes de mobilização. Em Fortaleza, a atividade começa às 8h30 na Praia do Serviluz, no bairro Vicente Pinzon. No mesmo horário, a equipe de São Gonçalo do Amarante participará da limpeza da Praia Boca do Poço, em Paracuru.



Edição 2025 da ação de limpeza de praias e rios – Acervo da Associação O Pequeno Nazareno.

Em Maranguape, a programação ocorrerá das 7h30 às 9h30 na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Gavião. A concentração será no Centro de Educação Municipal (CEM) Santa Rita, no bairro Guabiraba, de onde os participantes seguirão pelas ruas da comunidade até a ponte sobre o Rio Gavião, na região da Serra do Gavião. A ação contará com os voluntários do DPI, estudantes dos CEMs Santa Rita e Carlos Pereira, SEMURB, SECULT, Guarda Municipal, Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA), Associação dos Guias de Turismo de Maranguape e AVATAH — Associação de Catadores e Catadoras de Maranguape.







No Rio Grande do Norte, as ações de limpeza de rios e mares serão realizadas em Guamaré e Areia Branca. Em Guamaré, a limpeza será às 15h30, no Rio Miassaba, com a participação de crianças e adolescentes atendidos pelo DPI, além de moradores das proximidades. Já em Areia Branca, a mobilização será realizada às 9h, na praia da comunidade de São Cristóvão, reunindo crianças e adolescentes atendidos pelo projeto SUFARTE.



No Maranhão, aproximadamente 40 pessoas participarão da ação na Praia do Bonfim, no bairro Vila Nova, Área Itaqui-Bacanga, em São Luís. A mobilização acontecerá das 8h às 10h, com concentração na Pastoral do Menor, na Praça das Sete Palmeiras, de crianças, adolescentes e educadores do OPN, além do Grupo de Mulheres Empreendedoras da Vila São Luís.



Projeto Dignidade para a Infância



O Projeto Dignidade para a Infância é uma realização da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, com ações voltadas ao desenvolvimento humano, à promoção de direitos e ao fortalecimento das comunidades atendidas.



Confira a programação do Dia Mundial da Limpeza



AMAZONAS

Manaus

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 10h

Local: “Volta do 11” — margem do Lago do Aleixo, Rua Alberto Campainha, Comunidade do 11 de Maio, bairro Colônia Antônio Aleixo

Coari

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 10h

Local: Comunidade Cesário Campelo

Carauari

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 10h

Local: Comunidade Ponte do Emerson/Samuel Amaral

AMAPÁ

Oiapoque

Ação: limpeza de rio

Data: 19 de setembro de 2026

Local: cachoeira próxima à Comunidade de Vila Vitória

Participantes: adolescentes do bairro Nova Conquista e projetos sociais parceiros de Oiapoque

RIO GRANDE DO NORTE

Guamaré/RN

Ação: Limpeza de rios e mares

Data: 19 de setembro

Horário: 15h30

Local: Rio Miassaba

Público: Crianças e adolescentes atendidos pelo projeto e crianças moradoras das proximidades do rio

Equipe responsável: Vitória Camila, assistente social, e Bárbara Fernandes, psicóloga

Areia Branca/RN

Ação: Limpeza de rios e mares

Data: 19 de setembro

Horário: 9h

Local: Praia da comunidade de São Cristóvão

Público: Crianças e adolescentes atendidos pelo projeto SUFARTE

Equipe responsável: Josiel Melo e Débora Ariane

Parceiro: A confirmar

PARÁ

Belém

Ação: limpeza de praia

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 9h às 11h

Local: Praia do Barro Branco, Ilha de Outeiro

CEARÁ

Fortaleza — Vicente Pinzon

Ação: limpeza de praia

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: 7h30

Local: Praia do Serviluz

Paracuru

Ação: limpeza de praia

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: 8h30

Local: Praia Boca do Poço

Maranguape

Ação: limpeza de rios e áreas naturais

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 7h30 às 9h30

Local da ação: APA do Rio Gavião — Estrada da Pirapora/Guabiraba

Concentração: CEM Santa Rita — Rua Benedito Prata, bairro Guabiraba

Percurso: saída do CEM Santa Rita, seguindo pelas ruas da comunidade até a ponte sobre o Rio Gavião, na região da Serra do Gavião

Participantes: alunos dos CEMs Santa Rita e Carlos Pereira, SEMURB, SECULT, Guarda Municipal, NUCA, Associação dos Guias de Turismo de Maranguape e AVATAH — Associação de Catadores e Catadoras de Maranguape

MARANHÃO

São Luís

Ação: limpeza de praia

Data: 19 de setembro de 2026

Horário: das 8h às 10h

Local: Praia do Bonfim, bairro Vila Nova, Área Itaqui-Bacanga

Concentração: Pastoral do Menor — Praça das Sete Palmeiras

Participantes: crianças, adolescentes e educadores da Pastoral do Menor e Grupo de Mulheres Empreendedoras da Vila São Luís

Público previsto: aproximadamente 40 participantes

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