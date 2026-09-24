PM-AP convoca mais 100 candidatos para Curso de Formação de Oficiais
Novo chamamento amplia o número de candidatos que seguem para as próximas etapas do concurso da Polícia Militar do Amapá.
Mais 100 candidatos aprovados no concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Amapá (PM-AP) foram convocados para dar continuidade às etapas do certame. O novo chamamento foi publicado nesta quinta-feira, 24.
O concurso disponibilizou 240 vagas para a carreira de oficial combatente. Na primeira convocação, 75 candidatos foram chamados. Com o novo edital, mais candidatos avançam no processo de seleção.
Próximas etapas
Os candidatos convocados devem observar as datas estabelecidas no edital para as próximas fases do concurso.
O exame documental está previsto para o dia 8 de outubro. Os candidatos deverão se apresentar entre 7h30 e 8h, no auditório do Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá.
Já o Teste de Aptidão Física (TAF) será realizado nos dias 15 e 16 de outubro, também no Comando-Geral da PM-AP. A apresentação dos candidatos está prevista para ocorrer entre 6h30 e 7h.
O cronograma e as orientações específicas para cada etapa devem ser consultados pelos candidatos diretamente no edital de convocação.
Formação para oficiais
O Curso de Formação de Oficiais é voltado à preparação dos candidatos para o exercício das funções relacionadas ao cargo de oficial combatente da Polícia Militar.
De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o concurso representa a retomada da seleção para oficiais combatentes após mais de 15 anos sem a realização de um novo certame específico para a carreira.
Segundo a pasta, mais de 7 mil candidatos já foram convocados em concursos relacionados à área de segurança pública durante a atual gestão, considerando diferentes certames e corporações.
Onde consultar o edital
O edital com a relação dos convocados, cronograma e demais orientações pode ser consultado no documento oficial disponibilizado pelo Governo do Amapá.
Confira o edital de convocação
Fonte: Secretaria de Estado da Administração do Amapá.