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Farofa Tropical recebe homenagem a Renato Russo em outubro, em Macapá

Livia Almeida

Evento reúne músicos, poesia e exposição para lembrar os 30 anos da morte do vocalista da Legião Urbana.

Uma noite dedicada à música, à poesia e à memória de Renato Russo será realizada no dia 9 de outubro, em Macapá. O Farofa Tropical Gastrobar recebe o evento “30 Anos sem Renato Russo”, que terá apresentações musicais, intervenções poéticas e uma exposição em homenagem ao cantor e compositor.

A programação começa a partir das 22h e será conduzida pelo músico Jota Mambembe, que sobe ao palco acompanhado de convidados para interpretar canções que marcaram a trajetória de Renato Russo e da Legião Urbana.

Entre os nomes já confirmados estão Renato Gemaque, Alexandre Veríssimo, da Degrau Norte, Benedito Alfredo, da Mocoto Beat, Dylan Rocha, da Mano Roots, e Evandro Silva.

Música e poesia

Além das apresentações musicais, a programação terá a participação da jornalista e apresentadora Andréia Lopes, responsável pela condução da noite.

O evento também contará com intervenções poéticas de Cricilma Ferreira e Luh Gomes, ampliando a homenagem para além da música.

Outro destaque será a exposição “Um Adeus a Canto”, de Ronaldo Roni, que integra a programação cultural da noite.

Renato Russo

Renato Russo morreu em 11 de outubro de 1996, aos 36 anos. Vocalista e principal compositor da Legião Urbana, tornou-se um dos nomes mais conhecidos do rock brasileiro, com músicas que atravessaram gerações e continuam presentes na cultura musical do país.

A homenagem em Macapá acontece dois dias antes dos 30 anos da morte do artista e propõe uma noite de reencontro com parte desse repertório por meio de diferentes expressões artísticas.

Serviço

Evento: Farofa Tropical apresenta “30 Anos sem Renato Russo”
Data: 9 de outubro
Horário: a partir das 22h
Local: Farofa Tropical Gastrobar
Endereço: Rua São José, nº 1024, bairro Laguinho, Macapá
Mesa para quatro pessoas: R$ 80
Entrada individual: R$ 25
Reservas: (96) 99166-6325
Apresentação: Andréia Lopes
Intervenções poéticas: Cricilma Ferreira e Luh Gomes
Produção executiva: Rubem Junior

As mesas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo telefone informado pela organização.

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