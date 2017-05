Sesc Amapá oferta capacitação em direção de fotografia

Inscrições abertas com vagas limitadas e gratuitas.

Kellven Vilhena

O Sistema Fecomércio por intermédio do Sesc Amapá oferta no período de 29 de maio a 3 de junho, capacitação de direção de fotografia. A capacitação será ministrada por Ulicleuson Luis do Nascimento e realizada na unidade Sesc Araxá.

Com duas turmas de 25 alunos em horários pela manhã e tarde, a capacitação de Direção de Fotografia envolverá o aluno no universo do cinema por meio de elementos fundamentais do cinema, como visão, enquadramento, luz, exposição, cor e ótica, associadas à importantes conhecimentos sobre tecnologia. O objetivo é entender o papel do profissional de Direção de Fotografia em uma produção audiovisual e dominar as técnicas artísticas de câmera e imagem digital.

As inscrições para a oficina estão abertas de forma gratuita no Setor de Cultura do Sesc Araxá, com duas opções de turma, pela manhã das 8h às 12h e pela tarde das 14h às 18h.

Sobre o ministrante:

Ulicleuson Luis do Nascimento tem carreira dentro do audiovisual desde 2008 e em 2011 começou sua formação a partir do curso de Introdução ao Documentário, além de estudar na Academia Internacional de Cinema – AIC/SP e na Escola de Audiovisual de Brasília – OZI/DF, e participou de diversas produções, entre eles o curta metragem “Abra a Porta”, rodado em SP. Hoje é gestor de projetos em audiovisual onde coordena cinema em educação como o de nível estadual CineJuventude-Sejuv/Gea e o projeto Nacional Inventar com a Diferença-SDH/UFF/GF.

Serviço:

Coordenadoria de Cultura

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 239)

Coordenadoria de Comunicação e Marketing

Email: ascom@sescamapa.com.br

Fone: (96) 3241-2220 (Ramal – 235)

Site: www.sescamapa.com.br

Facebook: Sistema Fecomércio Amapá

